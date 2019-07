Sky Atlantic ha rimosso un tweet e una news in cui annunciava un nuovo documentario di

City on a Hill - la serie con Kevin Bacon dal 3 settembre su Sky Atlantic : City On a Hill, dal 3 settembre su Sky Atlantic arriva il noir di Showtime con Kevin Bacon e Aldis Hodge. Trailer (ITA) E’ il 3 settembre il giorno scelto da Sky Atlantic per il debutto di City on a Hill in Italia, la serie nata da un’idea del Premio Oscar Ben Affleck, che qui ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Matt Damon. Nel cast, due nomi molto noti al publico: Kevin Bacon (The Following), protagonista della serie ...

Warrior : su Sky Atlantic una serie action che porta la firma di Bruce Lee : Warrior - Andrew Koji Bruce Lee è morto quarantasei anni fa ma la sua passione per le arti marziali, che ha condiviso con il pubblico in oltre venti pellicole, libri e serie tv, continua a vivere e lo farà da questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic in Warrior, serie tratta da una storia da lui scritta nel 1971 e ritrovata postuma dalla figlia Shannon nel 1976. Warrior: tutto sulla serie tv in partenza alle 21.15 su Sky Atlantic Prodotta per ...

Warrior - kung fu drama dagli scritti di Bruce Lee su Sky Atlantic e NOW TV : Per Bruce Lee fu il sogno di una vita. Un progetto a lungo cullato dalla leggenda delle arti marziali ma mai andato in porto, un soggetto di poche pagine scritte a mano da cui trarre una serie tv a metà fra action e denuncia sociale, sulla condizione degli immigrati cinesi in America. Warrior – dal 15 luglio, ogni lunedì su Sky e NOW TV – nasce proprio da quegli scritti grazie a...

Romulus sbarca su Sky Atlantic nel 2020 : tutto quello che c’è da sapere sulla serie : Per via della partecipazione di Matteo Rovere in molti hanno pensato che Romulus fosse una continuazione ideale del film che ha visto Alessandro Borghi protagonista, Il Primo Re, ma così non sarà. A rivelarlo è lo stesso regista che ha alzato il velo sulla serie in dieci episodi che sbarcherà nel 2020 su Sky Atlantic e le cui riprese andranno avanti fino al prossimo autunno in quel di Roma. Nonostante l'uso del protolatino anche nella serie, ...

Marghe e Giulia - su Sky Atlantic la crescita di due baby Youtuber : Cosa significa diventare Youtuber di successo sin da bambine? Crescere dentro la potenza e i limiti dei social network, proiettando i propri successi e fallimenti nelle reazioni immediate dell’online? Prova a raccontarlo con uno sguardo inedito sul fenomeno “Marghe e Giulia, crescere in diretta”,...

Cresce attesa per episodio finale di Chernobyl - stasera su Sky Atlantic : Una delle peggiori catastrofi mai provocate dall’uomo raccontata attraverso gli atti di coraggio di quanti provarono a salvare l’Europa da un disastro di proporzioni inimmaginabili. A 33 anni da quella tragedia, Chernobyl, la nuova produzione originale Sky e HBO, ripercorre le vicende legate alla famosa centrale nucleare nell’ex Unione Sovietica, esplosa nel 1986 a 120 chilometri da Kiev. La miniserie in...

Ice On Fire - il film documentario di Leonardo DiCaprio in onda domenica su Sky Arte e Sky Atlantic : Ice on Fire, domenica 7 luglio su Sky Arte e Sky Atlantic arriva il documentario sulla crisi climatica narrato da Leonardo DiCaprio.I cambiamenti climatici distruggeranno la nostra civiltà o è possibile utilizzare le nuove tecnologie per invertire questo processo? A questa domanda cerca di rispondere Ice on Fire, il nuovo documentario prodotto per HBO dall’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio, che fa anche da voce narrante.Diretto da Leila ...

Riviera 2 debutta su Sky Atlantic con le conseguenze della morte di Constantine : anticipazioni e cast : Mentre su Canale 5 va avanti la prima stagione, su Sky Atlantic proprio oggi, 3 luglio, debutterà Riviera 2. I nuovi episodi della serie arriveranno su Sky proprio a poche settimane dall'annuncio di un rinnovo per una terza stagione a cui presto si metterà mano con il ritorno sul set. Ancora una volta ci sarà una morte a fare da apripista a Riviera 2 e toccherà alla famiglia Clios rimanere al centro dopo la misteriosa morte di Constantine. La ...

Riviera 2 - la seconda stagione su Sky Atlantic : nuovi misteri - panorami sempre mozzafiato : Resta la Costa Azzurra il pezzo forte di Riviera, anche nella sua seconda stagione, in onda da questa sera, 3 luglio 2019, alle 21:15 su Sky Atlantic ed in streaming su NOW TV (la prima stagione è in onda in queste settimane su Canale 5).Un nuovo mistero per Georgina ...

