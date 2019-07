Insigne cuore azzurro | “è in Napoli più forte in cui abbia mai giocato Voglio segnare di

Fonte : sportfair

(Di sabato 20 luglio 2019)esalta le qualità del ‘piùin cuimai’: la stella partenopea non nasconde il sogno scudetto Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Lorenzoè apparso molto fiducioso in vista della prossima stagione. La stella delha elogiato le qualità dei partenopei e il lavoro di Ancelotti in allenamento, nonchè l’opera di rafforzamento della dirigenza sul mercato: “penso che sia ilpiùdi sempre in cui, stiamo crescendo e stiamo inserendo dei giovani forti. L’anno scorso è arrivato Fabian Ruiz, che in pochi lo conoscevano e ha dimostrato di essere un grande campione. Siamo un grande gruppo e questa è la cosa importante, il mister sta cercando di farci arrivare i suoi concetti nel modo migliore possibile, perchè bisogna affrontare questa stagione alla grande. Bisogna vincere e questo è il ...

viajandoperdido : Insigne, cuore Napoli: “È la mia squadra più forte di sempre” - SSCNapoliFeed : Insigne, cuore Napoli: 'È la mia squadra più forte di sempre' - Chanel8212 : @Lor_Insigne in questo periodo buio Xme la spensieratezza che mi dai te e il napoli é unica e la sola.Ti seguo d… -