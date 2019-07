Bordighera | serratura non funziona | 19enne precipita dal terrazzo

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Fabrizio Tenerelli Un turista torinese di 19 anni, in vacanza acon gli amici, èto per tre piani, la scorsa notte, mentre tentava di entrare in casa dalper via di alcuni problemi alla. È grave ma fuori pericolo di vita Ladi casa non, così prova a passare dal, ma quando appoggia i piedi su un lucernario, la sottostante lastra di vetro si rompe e luiper tre piani. E’ accaduto, la scorsa notte in un condominio di via Roberto, a, dove un diciannovenne di Torino, Riccardo C., è rimasto vivo per miracolo, dopo un volo di circa dieci metri. Il giovane stava trascorrendo la villeggiatura nell’alloggio dei genitori di uno degli amici della comitiva, con cui aveva trascorso la serata in giro. E’ circa l’una, quando i giovani vacanzieri rientrano a casa. L’appartamento è situato al quarto e ...