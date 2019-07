Torino | arrestato sul bus molestatore seriale

Torino - omicidio all'agriturismo Ca’ Matilde : arrestato il gestore : Federico Garau Secondo il racconto dei testimoni, i due uomini non andavano d'accordo e discutevano spesso. Ieri pomeriggio, tuttavia, la situazione è degenerata: il 52enne Luciano Cavallo ha accoltellato per ben 3 volte allo stomaco il dipendente Valter Sansò, un ex detenuto Lite sfociata in omicidio in un agriturismo di Carmagnola (Torino), dove ieri pomeriggio il 52enne Luciano Cavallo ha letteralmente perduto il controllo, ...