Sciopero 24 luglio | Trenitalia cancella diversi treni | previsti disagi per i passeggeri

Rai - CPTV di Napoli in Sciopero il 26 luglio. Palinsesti a rischio per dieci giorni : CPTV Rai Napoli I lavoratori del Centro Produzione Rai di Napoli sciopereranno il 26 luglio prossimo. Ma la loro mobilitazione sarà più ampia: la regolare programmazione, infatti, sarà a rischio per una decina di giorni, dal 20 al 30 luglio. Lo comunica la stessa Rai, prendendo atto dell’iniziativa promossa dalle segreterie regionali del Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni (Snater) e della Unione Generale del ...

Sciopero TRENI TRENORD - MALPENSA EXPRESS/ 14 luglio - non ci sono fasce di garanzia : SCIOPERO TRENI TRENORD e MALPENSA EXPRESS, oggi 14 luglio: essendo la domenica un giorno feriale, non sono previste le fasce di garanzia

Trasporti : Sciopero 24 luglio - a Palermo autobus fermi : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – autobus fermi, mercoledì 24 luglio, a Palermo per lo sciopero nazionale dei Trasporti. Il personale dell’Amat, annunciano le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit-Cisl e Uilt -Uil, aderiscono alla prima azione di sciopero nazionale proclamata dalle rispettive federazioni nazionali dei sindacati. Il personale di movimento incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 9 alle ore 13, con il rientro ...

Milano - Sciopero trasporti ATM oggi 11 luglio/ Si inizia alle 8 : 45 - disagi a Monza : Milano, sciopero dei trasporti ATM per oggi, 11 luglio. Si comincia alle ore 8:45 e si va avanti fino alle 15:00. disagi anche a Monza

Sciopero Atm giovedì 11 luglio - a Milano metro - tram e bus a rischio : ecco gli orari : Nuova giornata di mobilitazione per il personale del trasporto pubblico locale di Milano. Oggi, giovedì 11 luglio, è in programma infatti uno Sciopero dei dipendenti di Atm, indetto dalla confederazione unitaria di base, il Cub, per protestare contro la liberalizzazione, la privatizzazione e la finanziarizzazione del trasporto pubblico locale milanese e dell’hinterland. Pertanto, il servizio di metropolitane, tram e autobus non è garantito dalle ...

17 luglio Sciopero generale benzinai : Roma – sciopero generale dei benzinai previsto per il 17 luglio in vista dell’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate degli scontrini. Si tratta, dice una nota, “di un ingiustificato avvio anticipato. Il decreto Crescita non accoglie le richieste di rinvio all’1 gennaio 2020 e impone da subito la memorizzazione dei corrispettivi, nonche’ la trasmissione degli stessi del mese luglio, entro ...

Mercoledì 24 luglio Sciopero nazionale dei trasporti : Mercoledì 24 luglio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le aziende che si occupano di trasporto pubblico. Lo sciopero è stato annunciato il 3 luglio e, a meno di revoca o differita dell’ultimo minuto, per il momento è confermato. sciopero nazionale dei mezzi pubblici Secondo quanto si può leggere sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di Commissione di Garanzia sciopero, Mercoledì 3 luglio 2019 i ...

Sciopero trasporti 24 luglio : stop di treni e mezzi pubblici - escluso comparto aereo : In data mercoledì 24 luglio 2019 si svolgerà uno Sciopero nazionale dei trasporti. Si tratterà di una protesta intersettoriale, che metterà a rischio treni e mezzi pubblici in tutta Italia, ad esclusione degli aerei, che saranno interessati da una diversa protesta a pochi giorni di distanza. L’agitazione dei sindacati coinvolgerà anche il comparto marittimo, nonché taxi e trasporto merci e logistica. Saranno 24 ore di disagi, anche se la durata ...

Milano - Sciopero Atm giovedì 11 luglio : possibili disagi : Milano, sciopero Atm giovedì 11 luglio: possibili disagi L’azienda dei trasporti milanese ha comunicato lo stop delle attività dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Coinvolte le quattro linee della metropolitana ma anche autobus e tram. L’agitazione è stata indetta dal sindacato Cub Parole ...

Giovedì 11 luglio ci sarà uno Sciopero dei trasporti di 24 ore a Milano : Dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa

Sciopero aerei 26 luglio : voli a rischio per chi si metterà in viaggio con Alitalia : Il mese di luglio sarà caratterizzato da alcune proteste nel settore dei trasporti, che metteranno a rischio le partenze degli italiani per le vacanze estive. Da cerchiare in rosso sul calendario sarà la data di venerdì 26 luglio 2019, quando il personale del Gruppo Alitalia incrocerà le braccia per 24 ore. A promuovere questa agitazione sono state le sigle sindacali ANPAC, ANPAV e USB Lavoro Privato. Non si fermerà soltanto il personale ...