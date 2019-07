calcioefinanza

(Di venerdì 19 luglio 2019)seconda maglia– Laha presentato oggi lada trasferta per la stagione. «U.C.e Joma, in qualità di sponsor tecnico, presentano la maglia away sviluppata per la stagione sportiva/20», si legge in una nota del club blucerchiato. Come per la stagione 2018/, anche la nuova… L'articoloper la

CalcioFinanza : #Sampdoria, design particolare per la divisa “away” 2019/2020 - radioalcamo : Sampdoria, che seconda maglia! Tradizione, ma design e linee moderne - viajandoperdido : Sampdoria, che seconda maglia! Tradizione, ma design e linee moderne -