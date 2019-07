Salvini | Problema non è Di Maio | ma i no dei ministri 5 Stelle

Di Maio : escludo ci possa essere una crisiSalvini : il problema? Non lui ma i no da M5s : Il leader M5s smorza i toni dopo il botta e risposta di ieri. La risposta a distanza dell'alleato Salvini: "Inaccettabili i blocchi dei ministri del Movimento, come Trenta e Toninelli". Il leghista Durigon: "Il contratto non basta più"

Salvini : “Il problema non è Di Maio - che è una persona perbene - ma i continui no dei suoi ministri” : Matteo Salvini tenta di calmare le acque e accetta l'apertura al dialogo di Luigi Di Maio: "Ci vedremo sicuramente, il problema non è Di Maio, che è una persona corretta e perbene, ma i no e i blocchi quotidiani di opere e riforme da parte dei Cinque Stelle". E nel mirino del ministro dell'Interno ci sono Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta.Continua a leggere

Lega : Pd - ‘Di Maio ci dà ragione su vertice Salvini ieri - problema è che ci governa’ : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Anche il vicepremier Di Maio dà ragione a Zingaretti che ieri in un tweet aveva sottolineato come il vertice al Viminale con i sindacati serviva solo a far dimenticare l’affare Russia. Meglio tardi che mai. L’unico problema è che con Salvini ci governa Di Maio”. Lo scrive in una nota il coordinatore della segreteria Pd Andrea Martella.L'articolo Lega: Pd, ‘Di Maio ci dà ...

Dl Sicurezza bis - Matteo Salvini : “O c’è il pacchetto polizia completo o è un problema per il governo” : Matteo Salvini chiede che vengano riammessi tutti gli emendamento che riguardano le misure per la polizia e per i Vigili del fuoco: "La Lega non farà passo indietro. Vado dagli amici alleati e dico o passa questo emendamento oppure non si va avanti. Io porto pazienza su flat tax, sull'autonomia, sui problemi delle imprese ma su questo m'incazzo".Continua a leggere

Salvini attacca Fico - su dl Sicurezza c’è problema politico con M5s : Tutto fermo alla Camera sul decreto Sicurezza bis. A chiedere ieri lo stop dei lavori, che riprenderanno oggi alle 12, e' la Lega che solleva un "problema politico" con il Movimento 5 stelle, anzi un "problema politico serio", scandisce in serata Matteo Salvini. E a nulla servono le rassicurazioni offerte dal sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, sull'intenzione di risolvere la questione: la Lega tiene il punto, non si va avanti finche' ...

Luigi Di Maio : “Con Salvini non c’è alcun problema - ma Lega ci sostenga su Autostrade” : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver disertato il Cdm di ieri e aver provocato Salvini in un video su Facebook, chiarisce: "Avevo avvertito della mia assenza (al Cdm, ndr) Non c'è alcun problema con Salvini. Ho semplicemente detto che mi dispiace il silenzio della Lega perché mi aspetto sostegno su questo tema".Continua a leggere

Matteo Salvini : la Fiom attacca “con lui c’è un problema etico” : Matteo Salvini: la Fiom attacca “con lui c’è un problema etico” Si preannuncia un’estate di protesta e di scontri tra sindacati e governo. Sul tavolo dei negoziati tra l’esecutivo e le sigle sindacali ci sarebbero dei dossier e questioni aziendali irrisolte che implicherebbero ben 180.000 dipendenti. La maggior parte di questi sarebbero relazionati, secondo le stime dei sindacati, all’ILVA e alla crisi del Whirlpool, oltre ...

Il biografo di Salvini a Unomattina e il problema delle consulenze esterne in Rai : Il biografo di Matteo Salvini ha firmato il contratto con Unomattina Estate: una consulenza esterna. E la polemica è servita. Mentre la querelle su L’approdo, il nuovo programma di Gad Lerner su Rai3, si spegne e si inchina davanti al 7,4% di share (oltre un milione e settecentomila spettatori), ecco arrivare Roberto Poletti, ex direttore di Radio Padania e biografo del segretario della Lega, curatore (si legge in copertina) del ...

Salvini e la crisi di governo : se tra 15 giorni ancora rinvii è un problema : Salvini torna a mettere in dubbio la tenuta del governo a poche ore dall'ultimatum di Conte che ha chiesto a M5S e Lega collaborazione e toni pacati per andare avanti. «Se mi dovessi...