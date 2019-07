Repubblica | Icardi aspetta un’offerta ufficiale di De Laurentiis

ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) Nella guerra di mercato che si è aperta tra Inter e Juve per Mauro, vede sempre più prepotente l’inserimento del Napoli che tenta addirittura il sorpasso.– Detitola infatti che Mauro avrebbe addirittura aperto all’ipotesi di un suo trasferimento in azzurro. Certo è che i contatto tra Wanda Nara e il Napoli ci sono da tempo, con un accordo per 7 milioni a stagione. Ma Denon ha ancora formalizzato nessuna offerta a Marotta per l’argentino. Una delle possibilità secondoè quella che venga inserito come contropartita tecnica Milik L'articoloun’offertadi DeilNapolista.

GoalItalia : L'Inter lo caccia, Icardi a caldo: 'Non mi muovo, sto qua 2 anni e prendo lo stipendio' [??Repubblica] - JTurandot : RT @napolista: Repubblica: L’accordo con #WandaNara c’è, #Icardi aspetta un’offerta ufficiale di #DeLaurentiis L’attaccante apre al #Napoli… - napolista : Repubblica: L’accordo con #WandaNara c’è, #Icardi aspetta un’offerta ufficiale di #DeLaurentiis L’attaccante apre a… -