L’uomo accusato di traffico di esseri umani non c’entrava nulla

(Di venerdì 19 luglio 2019) L’uomo ritenuto essere Medhanie Yehdego Mered, durante il processo a Palermo, il 14 febbraio 2019 (fotot: ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images) Per descrivere storie paradossali si usa spesso il termine kafkiano. Ma quella accaduta a Medhanie Tesfamariam Berhe ha parecchie cose in comune con Il processo di Franz Kafka. Innanzitutto perché di processo si tratta. E di una condanna, anche, scontata per circa tre anni e mezzo a fronte di un’accusa principale rivelatasi poi infondata: quella di essere un’altra persona. Il “boss della tratta dei migranti”, come veniva definito il giorno del suo arresto in pompa magna, nel maggio 2016. Scambio di persona Qualche giorno fa la Corte d’Assise di Palermo ha finalmente decretato ciò che si sosteneva da tempo: la persona arrestata nel 2016, “il boss della tratta” infatti non è Medhanie Yehdego Mered. Si chiama invece Medhanie Tesfamariam ...

