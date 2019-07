Juventus assente in FIFA 20 | i calciatori del Piemonte Calcio avranno i loro nomi reali?

optimaitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019) In uscita il 27 settembre,20 è pronto a scrivere un nuovo capitolo della lunga tradizione della simulazione calcistica a marchio EA Sports e Electronic Arts. Il nuovo episodio si esibirà sui campi virtuali di PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, pronto ad affrontare il rivale eFootball PES 2020, vale a dire il prossimo Pro Evolution Soccer di Konami. Una sfida, quella tra i due franchise, che si è già fatta assai accesa negli ultimi giorni. Non solo perché le due compagnie hanno gradualmente snocciolato tutte le novità delle future incarnazioni die PES, ma anche per un curioso caso di licenze. Caso che coinvolge nientemeno che la, campione d'Italia in carica che ha siglato un accordo di esclusiva per PES 2020 e il brand tutto, in cui apparirà per tre anni fedelmente riprodotta - per quanto riguarda i suoi, lo stemma, le maglie e lo stadio ...

