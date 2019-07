Cinema e tv in lutto | si è spento lo sceneggiatore Mattia Torre | 47 anni

Cinema in lutto! E' morto Richard Carter - l'interprete australiano aveva 65 anni : Richard Carter , noto per i film Mad Max: Fury Road(2015), Il grande Gatsby (2013) Happy Feet (2006) e Mad Max Fury Road, è morto nella sua casa nel New South Wales (Australia), dopo una breve malattia, all’età di 65 anni . L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.-- È apparso dappertutto in una carriera durata quattro decenni – tra cui programmi televisivi ...

Cinema italiano in lutto : addio all’ultima diva. Una carriera unica - un simbolo : È morta a Milano Valentina Cortese. L’attrice aveva 96 anni. Originaria di Stresa, è stata attrice di Cinema e teatro, tra le protagoniste del Cinema italiano degli anni Quaranta. Valentina Cortese era nata a Milano il primo gennaio del 1923 e aveva iniziato la sua carriera Cinema tografica con il film L’orizzonte dipinto, (1940), a cui seguirono film di grande successo come La cena delle beffe, (1942), La regina di Navarra (1942), ...

Cinema in lutto! Morto l'attore indimenticabile Rip Torn : ”La foresta silenziosa”, ”Man in black”, ”Palle al balzo” e tanti altri. Chi ha visto questi film si ricorderà certamente del suo volto e delle sue grandi interpretazioni. Rip Torn all’anagrafe Elmore Rual Torn Jr. è Morto lasciando nel lutto più profondo il Cinema internazionale. Attivo in campo televisivo e Cinematografico, candidato all’Oscar nel 1984 per la sua interpretazione ne La foresta silenziosa, Torn è Morto all’età di 88 anni.\\ In ...