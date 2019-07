Tria | a volte | lampeggia E fa bene

ilsole24ore

(Di giovedì 18 luglio 2019) Lo stile non è quello muscolare, non è un “sapientone” onnisciente, l’eloquio in pubblico non è brillante. E non è un selfie-man come non è molte altre cose, a...

MarcellaSemera1 : @borghi_claudio A volte mi chiedo se Tria sia un ministro del 'nostro' governo. - RucciaNicola : Di Maio è bipolare (caso Alitalia), Salvini è schizofrenico inseguito da un missile terra-aria. Conte e Tria sono s… - DeficitMiManchi : Pessimi e Pericolosi: Toninelli Grillo Bonafede Tria Trenta Moavero Mediocri a volte Pericolosi Bussetti Bongiorno… -