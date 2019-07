Teheran: sì a ispezioni,ma via sanzioni

offre un accordo agli Usa: accetterebbe formalmente e in modo permanente maggiorisul programma nucleare, in cambio della revoca definitiva delle. Lo scrive il Guardian. L'offerta è stata avanzata dal ministro degli Esteri iraniano Zarif, in visita a New York alla sede Onu. "Non è una photo opportunity,siamo interessati alla sostanza",dice Zarif. "Ci sono altre mosse sostanziali che possono essere fatte", conclude.(Di venerdì 19 luglio 2019)