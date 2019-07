Si schianta con l' auto contro una bisarca | morto operaio Sevel

Chieti. Auto si schianta contro una bisarca : operaio muore - stava andando a lavorare : Incidente mortale questa mattina sulla Statale 16 al bivio in località Le Morge tra Torino di Sangro e Casalbordino: ha perso la vita un 39enne operaio della Sevel.Continua a leggere

In sette su un'auto si schiantano contro un muretto : gravi quattro giovanissimi : Grave incidente stradale a San Teodoro, centro turistico gallurese particolarmente amato dai giovani per la sua movida...

Calabria - tornano dalla discoteca e si schiantano contro un camion : due ragazzi gravissimi : Un drammatico incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di sei giovanissimi ragazzi, due dei quali purtroppo versano in gravi condizioni di salute. I giovani stavano facendo rientro da una discoteca, quando per cause in corso di accertamento, si sono andati a scontrare contro un mezzo pesante. L'impatto è stato molto violento e sul luogo è stato tempestivo l'intervento del personale sanitario del 118 per effettuare ...

Si schianta col monopattino contro la fermata dell’autobus : 14enne in fin di vita : Non si ancora se l’adolescente che si è schiantato con il suo monopattino elettrico contro la fermata dell’autobus riuscirà a sopravvivere. L’incidente, come riporta l’Independent, è avvenuto a Londra, nella zona di Beckenham. Il 14enne è stato trasportato in ospedale in eliambulanza. Il quotidiano britannico ricorda che la guida dei monopattini è vietata per legge nel Regno Unito (consentita solo su strade private) ma ...

Si schianta contro un camion e muore : addio a Emily Hartridge - : Carlo Lanna A causa di un grave incidente nel sud di Londra, a 35 anni muore Emily Hartridge, celebre giornalista e presentatrice molto amata dal web La notizia che è trapelata in rete qualche ora fa, ha lasciato senza parole i fan della celebre Emily Hartridge. Lei è una giornalista e una youtuber inglese di successo. Molto popolare per le sue interviste e la sua attività di personal trainer, muore a 35 anni in un gravissimo ...

Presentatrice 35enne si schianta con lo scooter elettrico contro un camion e muore : I telespettatori inglesi e gli utenti YouTube piangono Emily Hartridge, Presentatrice 35enne morta ieri in seguito a un incidente con lo scooter elettrico. La donna si sarebbe andata a schiantare contro un camion nella zona a sud di Londra. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. A riportare la notizia è il Guardian.Molto popolare nel Regno Unito, la Hartridge era conosciuta per le sue interviste e per la sua ...

Alcamo - fa diretta Facebook mentre corre e si schianta con i figlioletti : uno muore - l'altro gravissimo : Una corsa in autostrada, la notte scorsa, poi l'automobile sbanda e finisce fuori dalla carreggiata. Uno schianto tremendo, ripreso dal cellulare e postato su Facebook. Nell'impatto avvenuto...

Cuneo - in sella alla sua moto si schianta contro un trattore : centauro muore a 44 anni : La vittima dell’incidente stradale avvenuto in un frazione di La Morra (Cuneo) è un operaio della Ferrero di Alba di quarantaquattro anni: a quanto ricostruito, il motociclista ha perso il controllo del mezzo e urtato violentemente un mezzo agricolo. È morto dopo un vano tentativo di rianimazione.Continua a leggere

Piacenza. Si schianta contro la ruota di un trattore - muore motociclista : padre di una pattinatrice : Incidente mortale a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza, la vittima è un motociclista di 56 anni, Stefano Peveri. Era sposato e aveva tre figli: Valerio, Eleonora e Laura, giovane pattinatrice plurimedagliata anche a livello mondiale. Secondo quanto ricostruito, il centauro intorno alle 20 di ieri, 10 luglio, stava viaggiando sulla provinciale 10 verso Caorso quando all'altezza di una strada sterrata, via Granelli, si sarebbe trovato ...

Poggio Renatico - auto si schianta contro una betoniera : due morti : Tragico incidente stradale a Poggio Renatico, comune in provincia di Ferrara. Uno scontro, avvenuto intorno alle 11.50 in via Cantone, nel rettilineo della statale provinciale 50 all’incrocio con via Molinazz, che ha visto coinvolti due mezzi: un’ auto e una betoniera. I due uomini che erano una delle due vetture, una Fiat Sedici, sono deceduti sul colpo: sono un uomo di 49 anni, nato a Milano e residente a Viarano, e un 31enne di Ferrara. Sul ...

Venezia - la nave da crociera rischia di schiantarsi contro i battelli : la ricostruzione satellitare della rotta : Incidente (e tragedia) sfiorato domenica 7 luglio, quando la nave da crociera ‘Costa Delizia’ ha rischiato di schiantarsi contro yatch e battelli in laguna, a Venezia, mentre imperversava il maltempo. Nella ricostruzione satellitare, la rotta della grande imbarcazione che passa accanto a un battello, sfiorando la collissione (i vaporetti, nel video, non sono visibili). “Da notare la velocità sostenuta della nave – dicono ...

Paura a Venezia - nave da crociera sbanda e rischia di schiantarsi contro molo e barche : Protagonista dell'episodio una nave di Costa Crociere, la Costa deliziosa, che in quel momento veniva trainata da rimorchiatori per raggiungere il largo e proseguire la navigazione. L'enorme nave da crociera ha sbandato in fase di manovra a causa della burrasca che si stava abbattendo sul capoluogo veneto e ha rischiato seriamente di provocare un incidente molto grave.

Football americano - Italian Bowl 2019 : i Seamen Milano schiantano i Guelfi Firenze 62-28 e si confermano campioni : I Seamen Milano schiantano con il punteggio di 62-28 i Guelfi Firenze e si aggiudicano l’Italian Bowl 2019, il match che ha sancito la vincitrice del campionato Italiano di Prima Divisione di Football americano. La grande sfida, disputata allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni (Milano) ha avuto equilibrio sostanzialmente per il solo primo quarto, dopo di che i lombardi hanno cambiato marcia, sommergendo di punti i toscani che, nonostante ...

Ubriaco alla guida - si schianta contro un’ambulanza : poi fugge - lasciando i figli nell’auto : Un uomo Ubriaco è stato arrestato dopo essersi scontrato con la propria auto con un'ambulanza, per poi fuggire lasciando i figli piccoli nella parte posteriore del veicolo danneggiato. I fatti sono avvenuti questa mattina a Forest Road, Walthamstow, nella parte orientale di Londra. Il sergente Collett condiviso le immagini del terribile incidente su Twitter.\\L'ufficiale era in giro per le strade della capitale britannica a svolgere attività di ...