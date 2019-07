Rocco Siffredi | Wanda Nara è una bomba

blogo

(Di giovedì 18 luglio 2019) Intervenendo a 'La Zanzara' di Radio 24,, ha svelato aspetti inediti del duro lavoro di pornostar e di chi, secondo lui, potrebbe avere tutte le carte in regola per sfondare nel cinema a luci rosse. Tra le 'candidate' anche la moglie del bomber argentino, Mauro Icardi:è la numero uno in assoluto. Grande figa, molto molto divertente. Sessualmente deve essere una, deve essere pazzesca, si. Ma si vede, comunque, traspare, è una pornostar nata. Gf 16, Ivana Icardi contro: 'Ha paura' (video): "è una" 18 luglio 2019 15:00.

Italia_Notizie : Rocco Siffredi: “Wanda Nara è una pornostar nata” - FQMagazineit : Rocco Siffredi: “Wanda Nara è una pornostar nata” - lamanu41222297 : @Vince7914 Per Rocco Siffredi lo facciamo noi qui su Twitter...?? -