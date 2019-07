Muore a 12 anni in ospedale dopo un malore in piscina mentre era in vacanza con i genitori

Scooter contro un’auto! Andrea - cuoco di 45 anni - Muore tornando a casa : Con il suo Scooter finisce contro un’auto e muore praticamente sul colpo. L’ennesima vittima della strada si registra a Caerano San Marco, nella provincia di Treviso. A perdere la vita, nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, Andrea Guizzo, un cuoco di quarantacinque anni originario di Volpago del Montello e che viveva con la compagna poco distante dal luogo dell’incidente. Stando a quanto emerso, Andrea stava tornando a casa dopo il lavoro ...

Incindente nell’idromassaggio : Sofia Muore a 12 anni dopo tre giorni : Era in vacanza con la famiglia nello stabilimento balneare Texas di Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. dopo tre giorni di agonia è deceduta a soli 12 anni la piccola Sofia, originaria di Pavia, presso l’ospedale Opa di Massa dopo l’incidente avvenuto nella piscina idromassaggio. dopo essere andata in arresto cardiaco era stata soccorsa e rianimata ma è arrivata in ospedale in condizioni gravissime. Questa mattina il nuovo ...

Enzo Muore a 23 anni! Castel di Sangro - tragico schianto contro guardrail durante lavoro : Come faceva tutti i giorni, era impegnato nel suo lavoro come guardia giurata e si muoveva da un negozio all'altro per controllare la situazione quando la sua vettura ha sbandato schiantandosi violentemente contro un guardrail senza dargli scampo. Così nelle scorse ore è morto tragicamente Enzo Casaburi, giovane ventitreenne alle dipendenze dell’istituto di vigilanza armata Ivri di Campobasso. Il ragazzo era al volante dell'auto aziendale ...

Tragico schianto in moto contro una Panda - Alex Franzè Muore a 27 anni : Nulla da fare per il giovane. Originario di Reggio Calabria, da anni viveva a Polaveno (Brescia): è lui la vittima...

Marcon. Malore improvviso : Cristian Zanetti Muore a 49 anni : Prima l’improvviso Malore, poi la corsa in ospedale e il ricovero. Ma il suo cuore ha ceduto a soli 49

Si arrampica sulla porta del campetto con un amico! Bimbo di 10 anni Muore schiacciato : Un dramma si è consumato domenica scorsa in Messico, in un piccolo centro nella provincia di Oaxaca, San Agustin de las Juntas. Un bambino di dieci anni ha perso la vita mentre stava giocando con un amico in un campetto di calcio. La tragedia si è consumata quando i due bambini hanno deciso di saltare e arrampicarsi sulla traversa di una porta. I due amici, come si vede chiaramente nelle immagini delle telecamere di sicurezza, hanno iniziato a ...

Terribile incidente frontale tra auto a Ferrara - Muore ragazzo di 20 anni : Nell'incidente tra due auto è morto Marco Brunello; per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto scontrandosi subito dopo il ponte di Occhiobello. L'impatto è stato devastante, il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto.Continua a leggere

Turista canadese Muore improvvisamente a Taormina - la famiglia decide di donare gli organi 25 anni dopo Nicholas Green : “gesto straordinario” : “Sento il dovere di restituire qualcosa ad altri, visto che mia moglie è una trapiantata”: così un Turista canadese in vacanza a Taormina, ha manifestato il proprio entusiasmo per il consenso alla donazione degli organi espresso dalla moglie del fratello 60 enne, deceduto all’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina. Tutto è iniziato con un malore accusato nella Perla dello Jonio, dove si trovava in vacanza insieme alla famiglia. Un gesto che ...

Cascate di Cittiglio - scivola e cade forse a causa di un selfie : Matteo Muore a 23 anni : Matteo Rossi, l'escursionista di 23 anni ritrovato morto nelle Cascate del torrente San Giulio a Cittiglio, potrebbe essere scivolato e caduto mentre si faceva un selfie. La tragedia si è consumata in pochi istanti, sotto gli occhi atterriti dell'amico che lo accompagnava. In molti hanno ricordato che le Cascate, angolo suggestivo e scenografico della Valcuvia, sono tanto affascinanti quanto pericolose....Continua a leggere

Tragico schianto in auto a Jesolo - Brian Muore a 28 anni : era emigrato per fare l’infermiere : Il giovane, originario della provincia di Ascoli Piceno, stava tornando a casa a San Donà di Piave, nel Veneziano, quando ha sbandato al volante della sua vettura innescando una carambola che si è conclusa con un violentissimo schianto contro un albero a bordo strada che non gli ha dato scampo.Continua a leggere

Si schianta in auto mentre fa una diretta Facebook. Muore il figlio di 14 anni : L'uomo che ieri notte ha perso il controllo della sua auto sull'A29, causando la morte di uno dei due figli che erano a bordo della vettura con lui, stava trasmettendo un video in diretta in Facebook. L'episodio è emerso nell'ambito dell'indagine avviata dalla Procura di Trapani e coordinata dalla Polizia Stradale. Nell'incidente, avvenuto all'altezza dello svincolo Alcamo Est, è deceduto Francesco, 14 anni, mentre il secondo figlio, ...

Alcamo : padre alla guida si ribalta durante diretta Facebook - Muore il figlio di 13 anni : Una vera e propria tragedia famigliare si è consumata nella notte di venerdì nei pressi dello svincolo di Alcamo, sulla A29 che collega Palermo a Mazara del Vallo. Il 34enne Fabio Provenzano, mentre viaggiava con i due figlioletti, si è ribaltato con la propria autovettura ferendosi gravemente e provocando la morte del più grande: Francesco, di soli 13 anni. Gravemente ferito anche Antonino, il fratellino di 9 che, prontamente soccorso, è stato ...

Auto con papà e due figli a bordo si ribalta. Francesco Muore a 13 anni - grave il fratellino di 9 : Un ragazzo di 13 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull’Autostrada A/29, all’altezza di Alcamo (Tp). Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell’Automobile c’era il padre Fabio, 34 anni, che è rimasto gravemente ferito insieme all’altro figlio di 9 anni.Entrambi sono stati ricoverati negli ospedali di Alcamo e di Partinico. Sono intervenuti ...

Ragusa - guida sotto effetto di birra e coca - travolge due bimbi : Alessio Muore a 12 anni : "Avevo bevuto birra e sniffato cocaina". Il 37enne Rosario Greco, pregiudicato e figlio di un affiliato ai clan mafiosi locali, arrestato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test, ha voluto 'anticipare' agli agenti i risultati delle analisi cui è stato sottoposto. Ha confessato che era in condizioni proibitive per mettersi alla guida. Eppure l'ha fatto lo scorso giovedì sera prima delle 21:00 quando a bordo di un Suv, ...