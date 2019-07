LIVE Sinner-Bedene 6-7 2-3 | ATP Umago 2019 in DIRETTA | l’altoatesino cede al tie-break un

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Bellissima volée bassa di dritto di. 3-2, prima vincente dello sloveno. 40-0 Rovescio largo di pochissimo diche sarebbe stato vincente. 30-0 Ace di. 15-0 Risposta di dritto larga di. 2-2 Servizio e rovescio vincente di. 40-30 Dritto largo disu un grande scambio di. 30-30 Attacca e chiude col dritto vincente. 15-30 Dritto in rete di. 0-30 Due errori dipurtroppo. 2-1, dritto in contropiede in avanzamento dello sloveno. 40-30 Impressionante dritto lungolinea vincente di. 40-15 Attacca, mette sui teloni il passante di dritto. 40-0 Altra risposta di rovescio lunga di. 30-0 Risposta di rovescio lunga di. 15-0 Dritto incrociato largo di. 1-1 Altro rovescio in rete di. 40-15 Rovescio in back in rete di ...

