La terra trema ancora in Irpinia | scossa con epicentro nella Baronia

La Digos ha sequestrato armi da guerra e un missile terra-aria durante un’operazione contro militanti di estrema destra nel nord Italia : durante un’operazione contro alcuni militanti di estrema destra in varie città del nord Italia, la Digos ha sequestrato armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione e un missile terra-aria usato dalle forze armate del Qatar. L’operazione

Scossa di terremoto all'alba - trema la terra in Irpinia : Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.2 si è verificata questa mattina all'alba in provincia di Avellino. L'epicentro è stato registrato nel territorio del comune di Chiusano...

California - la terra trema ancora : nuovo scossa di terremoto magnitudo 7.1. È la più forte degli ultimi 20 anni : Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 7.1, ha colpito il sud della California dopo quella di giovedì che aveva una intensità di 6.4. Il sisma è stato registrato a 17,6 km da Ridgecrest, nel deserto del Mojave, la stessa località colpita da quello di giovedì. I vigili del fuoco – ne sono stati mobilitati oltre millle – parlano di diversi feriti e incendi. Secondo la portavoce della Contea di Kern, Megan Person, circa duemila ...

California - la terra trema ancora : Los Angeles, 6 lug. (AdnKronos/Dpa) – Nuova scossa di terremoto in California. Secondo l’Us geological survey, un sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter – inizialmente era stato detto di magnitudo 7.1 – è stata registrata nel sud dello Stato alle 20.19 ora locale, le 5.19 in Italia. L’epicentro è stato localizzato nei pressi della città di Ridgecrest, circa 180 chilometri a nordest di Los Angeles. Già due ...

Il Viminale sblocca Mediterranea : “Vada a Malta - pronti a collaborare”. Ong : siamo stremati. Procura indaga su scafisti : Finalmente si sblocca il caso Mediterranea, il veliero con a bordo 41 migranti fermo a 12 miglia al largo di Lampedusa. "Alex si diriga verso Malta, l'Italia e' pronta ad offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di legge". E' quanto fa sapere il Viminale che rimarca: "Mediterranea dice che l'imbarcazione Alex non puo' arrivare fino a Malta, anche se e' stata in grado di partire ...

Torna l’incubo del Big One! California - la terra trema ancora : scossa di magnitudo 5.4 : La terra trema ancora in California. All'indomani della violentissima scossa di terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito la Searles Valley, un sisma di magnitudo 5.4 della scala Richter è stato registrato nella stessa zona dal servizio geologico americano USGS. La scossa di ieri ha innescato uno sciame sismico che è ancora in corso con eventi di minore entità, che tuttavia tengono alto il livello dell'allerta tra la popolazione.

Trema la terra alle 8 del mattino - nuova scossa tra Irpinia e Sannio : Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stato registrato dall?Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia questa mattina, poco prima delle 8, in un?area a ridosso tra...