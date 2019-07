Il Giornale | I signor no del mercato | AdL | Cairo | Lotito e Commisso

ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2019) Suli quattro patron delal contrario. Ino. De Laurentiis,. Quattro presidenti che prima trattano per settimane e poi smontano tutto, “per fregiarsi di bilanci inattaccabili”. Non si tratta di no di principio. Quando rifiutano c’è sempre un motivo, che sia un bisticcio o un disaccordo. Come nel caso di De Laurentiis, che al momento, scrive il quotidiano, è impegnato in una partita a scacchi con il Real Madrid per James Rodriguez. Una trattativa che sta per saltare perché manca l’accordo sulla formula. Il Real vuole cedere a titolo definitivo, il Napoli vuole prendere il colombiano in prestito. De Laurentiis è sbottato perché non capisce il motivo per cui Florentino Perez avrebbe prestato l’attaccante al Bayern – che fattura il triplo del suo club – e al Napoli no. E così il presidente apre a ...

