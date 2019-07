huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) Chi utilizzasta regalando i dati personali a Putin? IlUsaun’all’Fbi. La popolare app che invecchia il viso e che è diventata oramai la moda dell’estate fornisce “accesso totale e irrevocabile a foto e dati personali”: questa la denuncia del leader della minoranza democratica al Senato Usa Chuck, in una lettera spedita ieri all’Fbi e alla Federal Commission, in cuil’apertura di unaha sottolineato il rischio posto per la privacy di milioni di americani che l’hanno usata e per la sicurezza nazionale, dato che l’app è stata sviluppata (già nel 2017) da Wireless Lab, una società basata a San Pietroburgo che produce applicazioni per smartphone dell’ex dirigente di Yandex, Yaroslav Goncharov.ha risposto alle ...

giu_alessi : RT @HuffPostItalia: FaceApp: il senatore americano Schumer chiede un'indagine all'Fbi - ve10ve : RT @HuffPostItalia: FaceApp: il senatore americano Schumer chiede un'indagine all'Fbi - Ale_CNCC : RT @LucillaMasini: FaceApp: il senatore americano Schumer chiede un'indagine all'Fbi. Potremmo aver regalato i nostri dati a Putin. Vabbè,… -