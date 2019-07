Ecobonus 2019 per moto e microcar | tutte le novità in vigore

leggioggi

(Di giovedì 18 luglio 2019) L’per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi, per incentivare l’abbandono delle vecchie auto e l’acquisto di forme più ecologiche, è stato esteso a tutti i ciclori,e veicoli a tre ruote. Questa è una delle tanteapportate con la legge di conversione del Decreto Crescita (Legge n. 58 del 28 giugno). L’agevolazione è del 30% sul prezzo di acquisto fino a 3.000 euro, e può essere fruita se si rottama un veicolo (rino,, veicoli a tre ruote e) euro 0, 1, 2 e 3. Rispetto alla disciplina precedente, il veicolo rottamato può essere intestato anche a un familiare convivente. La misura prevista dal ministero dello sviluppo economico (MISE) individua contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come già sancito dalla Legge di Bilancio(Legge n. 145 del 30 dicembre 2018). Tale misura ha in particolare una ...

TRIESTEALLNEWS : Allarme Confartigianato, Ciriani (FdI): 'Preoccupazioni sulla distorsione Ecobonus pienamente condivisibili' -… - varesenews : Ecobonus, Pmi sulle barricate per la rivoluzione dello sconto in fattura - Immobili24 : Ecobonus, il credito fiscale con sconto diretto dal fornitore -