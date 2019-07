Comitato per le professioni ordinistiche | Carla Guidi presidente

Migranti : minacce a Patronaggio e gip Vella - si riunisce Comitato per Ordine e sicurezza : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Una riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e sicurezza di Agrigento, presieduta dal Prefetto Dario Caputo, sarà convocata entro stasera, come apprende l'Adnkronos, per discutere delle nuove minacce arrivare al Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e alla

Migranti : minacce a Patronaggio e gip Vella - si riunisce Comitato per Ordine e sicurezza : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Una riunione straordinaria del Comitato per l’Ordine e sicurezza di Agrigento, presieduta dal Prefetto Dario Caputo, sarà convocata entro stasera, come apprende l’Adnkronos, per discutere delle nuove minacce arrivare al Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e alla gip Alessandra Vella, il magistrato che aveva scarcerato la comandante della Sea watch Carola Rackete. L'articolo Migranti: ...

Jova Beach Party - data di Vasto a rischio? Il prefetto : “Il documento inviato a marzo bocciato dal Comitato per la sicurezza” : Altri guai in vista per il Jova Beach Party? Secondo l’agenzia Dire, la data di Vasto è a rischio annullamento. Ad annunciarlo è il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato: “Io e i miei figli siamo fan di Jovanotti ma a tutt’oggi è impossibile realizzare il concerto sulla spiaggia di Vasto”. Le ragioni? La scarsa sicurezza dell’organizzazione e quindi l’impossibilità di garantire ai fan l’incolumità. Sono 40mila i ...

Comitato Leonardo ed Eccellenze campane per l’alimentare del Sud : Si è svolto oggi a Napoli - si legge in una nota - l'incontro sul tema “L'industria agroalimentare del Sud e le Eccellenze campane”, promosso dal Comitato Leonardo in...

Venezia - tuffo nel canale della Giudecca per impedire il traffico : assolti 16 attivisti del Comitato “No grandi navi” : Nel 2016, durante una protesta contro l’occupazione delle acque lagunari da parte delle imbarcazioni da crociera, sedici attivisti del comitato “No grandi navi” si erano tuffati nel canale Veneziano della Giudecca per cercare di impedire, simbolicamente, il transito delle navi. Accusati di interruzione di pubblico servizio dalla Procura di Venezia, oggi gli attivisti, difesi dall’avvocato Giuseppe Romano di Treviso, sono ...

Omicidio ad Andria : riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica : La sparatoria avvenuta ieri in serata ad Andria nei pressi della villa comunale è stata questa mattina al centro dell’attenzione

Comitato Rodotà e beni comuni - una raccolta firme per le future generazioni : C’è un termine che quasi è scomparso dal lessico quotidiano ed è “comunità”. Il raro utilizzo che se ne fa manifesta l’assenza tra le persone di un sentimento di appartenenza a un “insieme” di soggetti, di soggettività, di esigenze, di necessità, di regole, di costumi ed altro.comunità non è l’opposto di individuo, è il tutto ...

Renault - nuovo Cda mercoledì per fusione con Fca. Allo Stato francese un posto nel board e nel Comitato nomine : Il Cda della casa francese aggiornato a mercoledì. Intanto secodo indiscrezioni il governo francese e Fca hanno trovato un’intesa sugli ultimi nodi da sciogliere per far decollare la fusione con Renault: l’intesa prevede che Allo Stato francese spetti uno dei 4 posti nel board riservati a Renault ...

Fucsia Nissoli accusa i politici lazzaroni : "Solo in 3 al Comitato per le questioni degli italiani all'estero" : La pigrizia dei politici denunciata da una politica stessa. A puntare il dito è Fucsia Nissoli, deputata di Forza Italia, esponente del Maie (Movimento associativo italiani all'estero, ne è la coordinatrice in New England, Stati Uniti). La denuncia è relativa alle assenza al Comitato per le question

Il Comitato Olimpico Internazionale ha promosso la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 : Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha promosso la candidatura congiunta di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. «Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione,

