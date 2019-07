Chi è Debora Cattoni | la manager di Sara Tommasi

Chi era Deborah Ballesio - uccisa dall'ex marito sul palco : l'amore per il canto - un passato di dolori in famiglia : Era una vita già segnata dalle tragedie familiari quella di Deborah Ballesio, la donna di 39 anni uccisa ieri dall’ex marito Domenico Massari a colpi di pistola in un locale di Savona in cui era impegnata a condurre una serata di karaoke.La donna aveva perso la sorella maggiore, Lorella, afflitta da un crisi depressiva, e il padre. Ha lasciato la madre Flora e il fratello Gianni. Le sue passioni erano gli animali e la musica, ...

La madre di Deborah : «PicChiata da quando allattavo. Avevo paura che me la portassero via» : Ieri c?è stato il funerale di Lorenzo Sciacquatori, il 41enne ucciso dalla figlia durante una lite familiare: Deborah, 19 anni, era intervenuta per difendere la madre e la nonna, con cui...

Deborah - Chiesa gremita per i funerali del padre : "Lorenzo - sei un grande" : Cristina Verdi Applausi e cori al funerale di Lorenzo Sciaquatori, l'ex pugile 41enne ucciso dalla figlia Deborah mentre si difendeva dall'ennesima aggressione dell'uomo. Lei non c'è. Gli amici: "Non era così violento" La bara di Lorenzo Sciacquatori è entrata nella chiesa di Santa Maria del Carmine, a Monterotondo Scalo, tra gli applausi. Le navate sono gremite dai tanti amici dell’ex pugile 41enne, ucciso dalla figlia Deborah al ...

Monterotondo - i funerali del papà violento ucciso dalla figlia. Deborah e la mamma non ci sono. C'è Chi urla : «Sei un grande» : Un lungo applauso ha accolto sul sagrato della parrocchia Santa Maria Vergine del Carmelo, il feretro di Lorenzo Sciacquatori, quarantaduenne di Monterotondo Scalo, ucciso dalla figlia Deborah dopo...

Deborah Sciacquatori - parla il procuratore a Chi l'ha Visto : 'No al carcere' : Continua a far discutere il caso di Deborah Sciacquatori, la ragazza di 19 anni che domenica scorsa, a Monterotondo Scalo, vicino Roma, al culmine dell'ennesima lite con il padre violento, lo ha ucciso, a quanto pare in maniera del tutto accidentale. La giovane aveva paura che Lorenzo Sciacquatori, poco più che 40enne, potesse far del male a sua madre, che teneva per il collo quasi come a volerla strozzare, e a sua nonna. La giovane, secondo chi ...

Deborah - le ultime tragiche parole al papà : «Non lasciarmi - ti voglio bene». Morto per una coltellata all'orecChio : È libera Deborah Sciacquatori, la ragazza di 19 anni che per difendere sua madre e sua nonna ha colpito a morte il padre 41enne, Lorenzo, disoccupato, con precedenti penali e problemi di...

Deborah : «Ho ucciso mio padre - era violento : ma ora vorrei Chiedere scusa» : «No, non doveva morire». È incredula Deborah quando le comunicano che il padre, Lorenzo Sciacquatori, 41 anni, non c?è più. «Sono distrutta, adesso non mi...

I nonni di Deborah : "PicChiava nostra figlia da 20 anni. Era incinta e già la menava" : “Picchiava nostra figlia da 20 anni. Era incinta e già la menava”. Così i nonni di Deborah parlano del suocero Lorenzo Sciacquatori. La 19enne di Monterotondo ha sferrato un colpo mortale al padre violento durante una colluttazione, nel tentativo di difendere la madre. “Questa situazione si sapeva da anni, noi siamo sconvolti ma lo immaginavamo, succedeva quasi tutti i giorni”. A parlare ...

Monterotondo - il dramma di Deborah è un circolo vizioso. Chi lavora coi minori lo sa : La fuga dall’inferno di Deborah Sciacquatori, 19 anni, si è conclusa con la morte del padre Lorenzo. I quotidiani riportano che quest’uomo fosse un ex pugile con problemi di alcol e di violenza, che si allenava nel garage di casa con un pungiball su cui sfogava rabbia e violenza; ma evidentemente non gli bastava. Nel 2014 era stato denunciato per maltrattamenti e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina Lorenzo ...

Deborah uccide il padre violento : «Tutto il quartiere sapeva delle botte». Non coltellate ma un pugno all’orecChio : Tutti sapevano, ma nessuno era mai intervenuto. Voleva difendere lei stessa e sua madre Deborah Sciacquatori, la 19enne fermata a Monterotondo (Roma) dopo aver ucciso suo padre Lorenzo, 41 anni: l’uomo, dopo l’ennesima lite, è stato colpito dalla figlia ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. La compagna dell’uomo, madre della ragazza, lo aveva già denunciato per maltrattamenti ma questo non era bastato a fermare l’inferno in famiglia fatto ...

Chi è Deborah Sciacquatori - la 19enne che ha ucciso il padre violento : Di Deborah Sciacquatori a Monterotondo tutti ne parlano bene. La 19enne che ha ucciso il padre violento per difendere la madre dall’ennesima aggressione, viene descritta come una ragazza modello, dedita allo studio, solita a dedicarsi a piccoli lavoretti per mantenersi. Si legge sul Corriere della sera:“Deborah è una ragazza conosciuta a Monterotondo - spiegano a Monterotondo Scalo -, si è sempre data da fare, ...