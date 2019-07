Ansia da prova costume addio | si dimagrisce rilassandosi

vanityfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) Fate più movimento #1Fate più movimento #2Pianificate il rientro a settembreNon saltate i pastiAttenzione all'idratazioneSì alle acque aromatizzateOcchio al caffèCurate il momento del riposoLuglio: tempo di bilanci… sulla bilancia! Tutte arriviamo al fatidico momento in cui, in vista delle vacanze, ci tocca salire su uno degli strumenti di tortura più temuti del XXI secolo e constatare che – ahinoi! – il nostro peso non è affatto diminuito, anzi: complice lo stress e gli aperitivi estivi, abbiamo preso qualche chiletto. Alt! Non correte subito ai ripari, intraprendendo una dieta last minute o peggio ancora, un regime alimentare “fai da te”: una dieta troppo drastica o raffazzonata altro non porta che all’effetto contrario. Ovvero, si perde sì qualche chilo, ma a essere ridotta è solo la propria acqua corporea totale o, peggio, la propria massa magra e non la massa ...

cmorgana : Dormire è il male. Uno ci prova, va ad un orario decente. E dopo un'ora lo svegliano le coliche, si mette a pensare… - protectmerico : @Cla_from_mars @martisdracarys se ti sentí agitata é anche probabile sia ansia capita spesso col caldo altrimenti… - LaCongregaNerd : @blackjack4it @JDHerrera85 Esattamente lo stesso tipo di ansia che prova chiunque quando prova a fare e pubblicare… -