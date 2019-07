Un altro farmaco per l’ipertensione ritirato dal mercato | pericoloso per impurezza

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Dopo il ritiro di alcuni lotti delper l’ipertensione Valsartan (Allerta salute:perdalin poche ore MARCHIO E LOTTI), avvenuto lo scorso dicembre, unper la pressione alta è stato preso in esame da Aifa. L’Agenzia italiana delha infatti disposto il ritiro di tre lotti IRBESARTAN MYLAN. Il provvedimento, come spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario in seguito ad una notifica di allerta proveniente dall’agenzia francese e alla successiva comunicazione della ditta Mylan concernente risultati fuori specifica perdurante il processo di produzione della materia prima. Ecco i numeri dei lotti delritirati dalle farmacie: · lotto n. 8077162, con scadenza in data 12/2019 e n. 8073957 con scadenza in data 12/2019 della specialità ...

