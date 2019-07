RdC | in Veneto in arrivo 142 navigator | a settembre i primi ‘patti per il lavoro’ 2

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) (AdnKronos) – ‘Solo tre regioni, il, l’Emilia Romagna e la Toscana, al momento sono pronte a partire con la seconda fase del reddito di cittadinanza, relativa alla stipula dei ‘patti per il lavoro’ ‘ dichiara Donazzan – L’deirappresenta un ulteriore supporto, sicuramente utile per la gestione del reddito di cittadinanza, ma non determinante rispetto al piano di potenziamento della rete dei Centri per l’Impiego già intrapreso dalla Regione. Quest’annoLavoro sta provvedendo ad assumere con procedure concorsuali 171 operatori con diversi profili professionali, la maggior parte dei quali inerenti la figura di operatore del mercato del lavoro. E prevediamo di ampliare la dotazione organica del sistema dei servizi pubblici per l’impiego portandola dagli attuali 406 dipendenti a 524 ...

