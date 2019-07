Morte Andrea Camilleri | “Ho sperato fino all’ultimo” La tristezza di Luca Zingaretti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2019)si è spento mercoledì 17 luglio. Uno degli scrittori più amati aveva 93 anni e il mese scorso era stato ricoverato per un arresto cardiaco.non era solo il papà di Montalbano, era uno di quegli scrittori che il pubblico amava in quanto personaggio.scriveva sì, e tanto, ma faceva anche altro: interveniva sul sociale, per esempio. E cercava di far arrivare ai suoi lettori i concetti a cui teneva di più: la democrazia, l’uguaglianza e la dignità. Tra i tanti personaggi dello spettacolo che gli hanno dedicato un pensiero nel giorno della sua, non poteva mancare, l’attore che, sul piccolo schermo, per anni, ha interpretato il ruolo del commissario Montalbano. Per, quella delladiè stata una notizia veramente orribile. “E alla fine mi hai spiazzato ancora una volta e ci hai lasciato. ...

Linkiesta : Il maestro siciliano è stato un magnifico costruttore di trame, l'inventore di un non-siciliano originalissimo, un… - europainitalia : Apprendiamo con dispiacere della morte del maestro Andrea Camilleri, che ha portato la Sicilia in Europa e in tutto… - OmniumIntl : Esprimiamo le nostre condoglianze per la morte dello scrittore Andrea Camilleri. Grazie per il vostro grande contri… -