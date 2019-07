Monte Bianco | pullman in fumo nel traforo | 67 passeggeri evacuati e tunnel chiuso

Paura del tunnel del Monte Bianco : si riempie di fumo per il guasto ad un autobus - 67 persone evacuate : Un autobus di linea a due piani diretto in Italia e proveniente dalla Francia, è rimasto bloccato a causa di un guasto proprio all’interno del traforo del Monte Bianco, a 6,5 km dall’imbocco francese. Dal veicolo sono fuoriusciti copiosi quantitativi di fumo e l’autista non è più riuscito a rimetterlo in moto e a farlo ripartire. Il tunnel si è riempito di fumo e il traforo è stato chiuso. Le 67 persone a bordo ...

Monte Bianco - dopo il caldo di Giugno si è formato un lago a 3.000 metri di altitudine : i ghiacciai si sciolgono molto rapidamente - “sulle Alpi pericolo da non sottovalutare” : A poco più di 3.000 metri di altitudine sul Monte Bianco, tra il Dente del Gigante e il Colle di Rochefort, è stato scoperto un lago. La formazione ha dimensioni modeste: 10 metri di larghezza e 30 metri di lunghezza per qualche migliaio di metri cubi d’acqua. La scoperta è opera dell’Alpinista Bryan Mestre, che sui suoi social network ha scritto: “È tempo di dare l’allarme”, condividendo due immagini (che vedete in alto e di seguito ...

Incidente sul Monte Bianco : morto vigile del fuoco - un altro è grave : Incidente sul versante francese del Monte Bianco, lungo la via normale: coinvolti due alpinisti, caduti in un crepaccio. Si tratta di Giovanni Mantero, 44enne, deceduto, e Bruno Canepa, 54enne, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Annecy, in Alta Savoia. Entrambi Vigili del fuoco di Genova, prestavano servizio al distaccamento di Multedo. L'articolo Incidente sul Monte Bianco: morto vigile del fuoco, un altro è grave sembra ...

Monte Bianco - arriva la libreria più alta d'Europa : Una libreria a un passo dal cielo, e per la precisione a 3466 metri di altitudine, sul Monte Bianco. È questa la magica proposta che laFeltrinelli è ormai pronta a trasformare in realtà: nelle prossime settimane sarà inaugurata a tutti gli effetti quella che è destinata a diventare la libreria più alta d'Europa, incastonata a pochi passi dal cielo nella stazione Skyway di Punta Helbronner, la terza ...

Incidente sul Monte Bianco : la Valle d’Aosta chiede a Enac lo stop dei voli di parapendio : A seguito dell’Incidente sul lato sud del Monte Bianco, che lo scorso 26 giugno ha provocato la morte di un pilota francese, il Presidente della Regione Valle d’Aosta Antonio Fosson, in accordo con il Capo della Protezione civile regionale Pio Porretta, ha richiesto all’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, l’emissione di un divieto delle attività di parapendio sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Le correnti ...

Caldo eccezionale : si sfiorano i 10°C sulla vetta del Monte Bianco! : L'ondata di Caldo storico che sta colpendo l'Europa, capace di far cadere svariati record storici specie in Francia, non sta risparmiando nemmeno la nostra penisola ed in particolar modo il nord...

Caldo record sulle Alpi : spunta un lago azzurro sul Monte Bianco per lo scioglimento della neve : Il Caldo eccezionale che sta interessando l'Europa centro-occidentale e il Nord Italia sta abbattendo numerosi record di temperatura sia in quota che al suolo (leggi qui la notizia del record...

Monte Bianco - a rimetterci come sempre non sono i ricchi. Ma a tutto c’è un limite : D’estate, nelle belle giornate con il tempo stabile, la foto-shock di centinaia scalatori in fila come formichine sull’Everest potrebbe venire scattata quotidianamente sul Monte Bianco: l’assembramento si forma ormai da anni intorno ai 4.810 metri del tetto d’Europa. Date le conseguenze, gli incidenti spesso mortali, l’inquinamento di un ambiente che era estremo, le risse e l’invivibilità nei rifugi, le ...

Parapendio : incidente sul Monte Bianco - morto 50enne francese : incidente in Parapendio sul Monte Bianco: ha perso la vita, ieri, un 50enne francese. L’uomo era decollato dalla Francia ed era giunto sulla cima del Monte Bianco: quando il Parapendio è ripartito dalla vetta, il velivolo è precipitato nella zona del Brouillard, sul versante italiano del massiccio. Il corpo è stato trascinato a valle dall’acqua di scioglimento del ghiacciaio, ed è stato recuperato a 3.700 metri di quota dal Soccorso ...

Sul Monte Bianco apre la libreria più alta d’Europa : un angolo di paradiso a 3466 metri : Una libreria a 3466 metri d'altezza: questo il nuovo progetto della casa editrice Feltrinelli che ha annunciato la prossima apertura sul Monte Bianco. Sarà "la libreria più alta d'Europa": un rifugio culturale dove godersi le pagine dei grandi scrittori con una vista mozzafiato tra le cime ghiacciate delle montagne.Continua a leggere

Sul Monte Bianco nasce la libreria più alta d’Europa : È la realizzazione del sogno di chi ama i libri e di ama la montagna. Ma, scommettiamo, non solo. Immaginate cioè di arrivare fino a 3466 metri sul Monte...

La Feltrinelli apre sul Monte Bianco : Una libreria a due passi dal cielo. È quella che apre Feltrinelli sul Monte Bianco a Punta Helbronner, terza stazione di Skyway Monte Bianco, a quota 3466 metri. È la libreria più alta d’Europa, estesa su 60 mq, dove sarà possibile esplorare nuove altitudini, ampliare le proprie vedute e riossigenare mente e corpo, attraverso una proposta letteraria di 376 titoli: dai best seller d’alta quota ai libri ...

Atterrano con un aereo da turismo 300 metri sotto la vetta del Monte Bianco : fermati dal Pghm di Chamonix : Un aereo da turismo e’ atterrato stamane sul versante francese del Monte Bianco. Si e’ fermato a 300-400 metri sotto la vetta (che e’ di 4.808 mt), tra il Mur de la cote e le Rochers rouges supe’rieurs. Quando sono stati individuati dal Pghm di Chamonix intervenuto in elicottero, i due occupanti – entrambi svizzeri – erano gia’ scesi dal velivolo: ramponi ai piedi ed equipaggiati con corde e piccozze, ...

Maltempo - Monte Bianco : recuperati nella notte escursionisti in difficoltà : Gli uomini del soccorso alpino valdostano hanno recuperato nella notte, sul massiccio del Monte Bianco, un escursionista francese con trauma ad una gamba e 4 inglesi in difficoltà a causa del Maltempo: questi ultimi sono stati portati in un rifugio, mentre il francese 63enne, che era insieme a due donne, è stato portato in ospedale per la frattura del femore e per una severa ipotermia. In stato di ipotermia anche le due donne. Le operazioni di ...