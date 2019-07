Migranti | gli abusi della Francia | Chiusi in container senza cibo

Ecco l'accoglienza di Macron : "Migranti chiusi nei container" : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Macron ci fa la morale sui migranti, ma non rispetta le regole. Esplode lo scandalo: da domani in esclusiva sul Giornale.it gli abusi dei francesi Ci sono le immagini. I migranti entrano in un container giallo, al confine tra l'Italia e la Francia. Escono solo dieci, dodici ore dopo. Senza un mandato di arresto, senza un motivo reale se non quello di permettere a Parigi di cacciarli ...

L’amministrazione Trump limiterà moltissimo la possibilità dei Migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti : L’amministrazione Trump ha annunciato lunedì l’introduzione di una nuova regola che limiterà drasticamente la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La nuova regola consentirà alle persone che arrivano negli Stati Uniti attraversando il confine meridionale di chiedere asilo

Migranti : Pd - ‘su Trancassini intervenga Procura’ - deputato Fdi ‘no bavagli’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Botta e risposta tra i deputati dem Alessia Morani e Carmelo Miceli e il deputato di Fdi, Paolo Trancassini. “Durante l’esame del decreto Sicurezza bis nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, oggi il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini -denunciano i deputati Pd- ha fatto delle dichiarazioni sul caso della Sea Watch che vanno immediatamente trasmesse alla Procura che sta ...

Migranti : Pd - ‘su Trancassini intervenga Procura’ - deputato Fdi ‘no bavagli’ (2) : (AdnKronos) – Ribatte Trancasssini: “Se quelli del Pd pensano di intimorirmi e imbavagliarmi con il richiamo alla magistratura cascano male. Oggi, durante la discussione del ddl Sicurezza a commissioni riunite ho solo ricordato al Pd che il salvataggio in mare lo svolge già egregiamente la Capitaneria di porto e che le Ong sono più vicine al ruolo di favoreggiamento al reato di immigrazione clandestina che di salvatori di vittime. Ho ...

Migranti - anche le suore di clausura vogliono accoglierli : “Tutelateli”. E scrivono a Conte e Mattarella : Le suore di clausura dei monasteri di tutta Italia sono pronte ad aprire le porte dei conventi ai rifugiati. Nei giorni scorsi le sorelle clarisse e carmelitane hanno inviato una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "anche noi, quindi, osiamo supplicarvi: tutelate la vita dei Migranti!"Continua a leggere

Immigrazione - le suore di clausura scrivono a Mattarella e Conte : "Pronte ad accogliere i Migranti" : Ora le suore di clausura vogliono i migranti e girano la richiesta a niente di meno che il capo di Sato e il premier: "Egregio presidente Mattarella, egregio presidente Conte, siamo sorelle di alcuni monasteri di clarisse e carmelitane": non ci sono precedenti di suore di clausura (nonostante in Ita

Migranti e onlus - dopo il taglio di Salvini bandi deserti in Toscana : '18 euro sono pochi' : "La pacchia è finita". È il motto con cui Matteo Salvini ha accompagnato la presentazione dei suoi decreti legge lo scorso anno che, a suo dire, hanno mirato a smontare quello che sarebbe un vero e proprio business legato all'accoglienza. Il taglio dei fondi ha generato un effetto domino che, ad oggi, sembra avere generato difficoltà nelle organizzazioni che si occupavano di accogliere e dare riparo ai Migranti, provenienti dal mare e non solo. ...

Più donazioni dagli italiani per aiutare i Migranti a casa loro. Il piano della Lega : "Aiutiamoli a casa loro". Finora per la Lega era 'solo' uno slogan, ora è arrivata una proposta di legge depositata a Palazzo Madama che va concretamente in questa direzione. Primo firmatario il senatore Toni Iwobi - è stata sottoscritta dal capogruppo, Massimiliano Romeo, e dagli altri esponenti del partito di via Bellerio al Senato - l'obiettivo, in sostanza, è quello di favorire la cooperazione, far sì che arrivino fondi ...

Migranti - recuperati 72 corpi del naufragio dell'1 luglio. Erano partiti dalla Tunisia verso l'Italia : Unhcr e Oim : "Le navi europee riprendano i soccorsi" : Le due agenzie dell'Onu chiedono di interrompere il sostegno alla Guardia costiera libica fino a quando le persone soccorse in mare verranno riportate nei centri di detenzione

Migranti : Meloni - ‘medaglia Parigi a Carola? Governo convochi ambasciatore’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Vergogna francese. Il Comune di Parigi consegnerà la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza Parigina, al capitano della Sea Watch Carola Rackete ‘per aver salvato Migranti in mare’ e perché ‘perseguita dalla giustizia italiana’. Una provocazione inaccettabile”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.“Sono gli stessi francesi ...

**Migranti : Salvini - ‘Parigi premia Rackete? Non ha di meglio da fare’** : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Il Comune di Parigi evidentemente non ha di meglio da fare che premiare questi soggetti qua”. Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook commenta l’onoreficienza assegnata a Carola Rackete.“Un bacione a Carola, nonostante mi voglia chiudere il profilo Fb, questa potrebbe essere tl’ultima diretta -afferma il vicepremier – in fin da conti le vogliamo tanto ...