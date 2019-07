L’app Digital Wellbeing ottiene i controlli parentali con l’ultima versione beta

L’app Digital Wellbeing ora permette di scegliere in quali giorni attivare Wind Down : In seguito a uno switch sul lato server, nell'ultima beta v.1.0.2483 dell'app Digital Wellbeing è stata introdotta la possibilità di scegliere in quali giorni della settimana attivare Wind Down, rendendo possibile disabilitarlo durante il weekend o in qualunque altro giorno della settimana in base alle proprie abitudini. L'articolo L’app Digital Wellbeing ora permette di scegliere in quali giorni attivare Wind Down proviene da ...