Imperia | quattro arresti per truffa sulla gestione di centri di accoglienza “Migranti

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Migranti obbligati a nutrirsi con interiora di pollo che, dice il magistrato, “non daremmo nemmeno ai gatti”. E, se si rifiutavano, venivano puniti con botte e umiliazioni. È questo il trattamento riservato agli ospiti deidigestiti dalla cooperativa sociale piemontese Caribù, chiusi solo grazie all’operazione Patroclo condotta dalla Guardia di Finanza di. Il responsabile della struttura, insieme alla sorella, alla fidanzata e a un avvocato di Torino sono finiti in carcere con l’accusa a diverso titolo di associazione a delinquere finalizzata allae all’autoriciclaggio in concorso. Secondo gli inquirenti, infatti, i responsabili deihanno ricevuto un totale di 1,7 milioni di euro di fondi pubblici per ladelle strutture, destinando però solo 400mila euro a questo scopo e intascando i restanti 1,3 milioni ...

LaStampa : Operazione tra Sanremo, Cuneo e Torino, decine di avvisi di garanzia e sequestri per un milione di euro. - ladyspring555 : RT @francescatotolo: Associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato e riciclaggio sono i reati contestati a quattro… - celati_andrea : RT @claudio_erpiu: #IMPERIA ECCO I FALSI BUONISTI. PIANO PIANO VIENE TUTTO A GALLA. CON I SOLDI DEGLI ITALIANI SALVANO VITE UMANE. Quattr… -