Il primo AMA su Reddit dedicato a Google Stadia si terrà questa settimana

primo lunedì senza Chernobyl : la serie lascia il posto a Warrior - il kung fu drama di Bruce Lee : Questa sera non ci sarà la fastidiosa e dolorosa sirena della centrale nucleare di Chernobyl in tv, il ciclo della prima stagione della serie si è conclusa lunedì scorso e non ci sarà altro da vedere. Nessun dettaglio, nessuna rivelazione, la verità di Legasov e la "punizione" che hanno pensato per lui dopo il processo, hanno chiuso la prima stagione di Chernobyl che oggi, 15 luglio, non va in onda. Non c'è una speranza che permetta ai fan di ...

Saguto : giudice - 'mia amarezza enorme - questo è solo primo passo' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "La mia amarezza per questi ultimi anni è enorme, l'assoluzione di oggi è solo il primo passo". Lo ha detto all'Adnkronos Silvana Saguto, l'ex Presidente delle Misure di prevenzione assolta oggi dall'accusa di abuso d'ufficio a Caltanissetta. "Già due tribunali mi hann

Yokohama primo equipaggiamento su nuova Mazda3 : Yokohama Rubber ha annunciato la fornitura del pneumatico BluEarth-GT AE51 come equipaggiamento originale (OE) sulla nuova Mazda3, lanciata in tutto il mondo lo scorso maggio. La nuova Mazda3 viene equipaggiata direttamente in fabbrica con pneumatici 205/60R16 92V. Il disegno Yokohama BluEarth-GT AE51 viene montato sui veicoli Mazda3 venduti in tutti i mercati ad eccezione del […] L'articolo Yokohama primo equipaggiamento su nuova Mazda3 ...

Csm - primo via libera al trasferimento di Palamara : Si attende la decisione della Sezione disciplinare sulla sua sospensione da funzioni e stipendio. E intanto anche Fava chiede di essere spostato ad altro ufficio

Fast and Furious : trama - cast e curiosità del primo film con Vin Diesel e Paul Walker : Le macchine del tempo non esistono ma se c’è qualcosa che può riportare chiunque dritto dritto al 2001 – anno in cui è uscito al cinema – allora stiamo parlando del primo, ormai mitologico, Fast and Furious, prima pellicola dell’iconica saga dedicata ai motori rombanti e alle avventure di Dom Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Conner (il personaggio del povero Paul Walker, tragicamente scomparso qualche anno fa), poi ...

Santamaria e Francesca Barra : primo lavoro insieme per la coppia - dettagli : Claudio Santamaria e Francesca Barra lavoreranno insieme: nuovo progetto per la coppia Non è un bel momento sul fronte privato per Claudio Santamaria e Francesca Barra. La coppia dopo l’annuncio della gravidanza, ha perso il bambino che stavano aspettando, gettando entrambi nel dramma. Le cose però vanno avanti e nel campo lavorativo, marito e moglie […] L'articolo Santamaria e Francesca Barra: primo lavoro insieme per la coppia, ...

Amazon taglia il 10% sul primo ordine ai titolari di partita IVA che si registrano entro il 24 luglio : titolari di partita IVA, accorrete: Amazon regala uno sconto del 10% sul primo ordine a coloro che si registreranno ad Amazon Business entro il 24 luglio L'articolo Amazon taglia il 10% sul primo ordine ai titolari di partita IVA che si registrano entro il 24 luglio proviene da TuttoAndroid.

Aurora Ramazzotti - sopra così e sotto... Perizoma e sedere in primo piano. Le immagini da censura : Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video molto sensuale e provocante. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros si mostra mentre balla con il gatto in braccio con indosso un micro bikini e un Perizoma. Aurora balla poi si gira e fa vedere ai suoi follower il suo lato b e un fi

Ti presento i miei : cast - trama e curiosità del primo film della ditta Stiller-De Niro : Domenica 30 giugno, dalle 21.25 su Italia Uno, va in onda un classico della romantic comedy all’americana: si tratta del successo del 2000 con Ben Stiller Ti presento i miei, nato come pellicola di culto e poi diventato molto amato su scala mondiale grazie ai passaggi televisivi e all’home video più in generale. Nei panni del terribile suocero un Robert De Niro in uno dei suoi ruoli più iconici degli ultimi vent’anni. Ti ...

«Bond 25» - il primo video dal set in Giamaica : Bond 25 e la Giamaica. Giamaica come principale ambientazione, Giamaica come location per il lancio ufficiale del film e del nuovo cast, perciò non stupisce se il primo video con le immagini dal set di Bond 25 arrivi proprio dalla Giamaica - anche se le riprese si svolgeranno anche a Londra, Norvegia, Marocco e Italia. Il teaser ufficiale, che mostra Cary Fukunaga al lavoro con gli attori Daniel Craig, Jeffrey Wright e la new entry (nel ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : Giacinti e Bergamaschi dal primo minuto. Fuori Galli e Mauro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39: Il grande ballottaggio della vigilia è stato vinto da Valentina Giacinti nei confronti di Ilaria Mauro. L’attaccante del Milan è stato ancora scelto per la sua capacità di attaccare la profondità, ma soprattutto di aprire spazi per gli inserimenti di Bonansea e Girelli. 17.37: Temperature altissime a Montpellier. Anche il caldo potrebbe essere un fattore, soprattutto in caso di ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Trama Puntate dal 1 al 5 Luglio 2019 : Il primo Bacio Tra Ferit e Nazli! : Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Puntate dal 1 al 5 Luglio 2019: Demet vuole rivelare a Ferit chi le ha consegnato i documenti che l’hanno avvantaggiata nel processo di adozione. Questo per mettere Nazli in cattiva luce. Bulut viene assegnato ai coniugi Onder ma lui non vuole e scappa di casa! Anche in questa settimana le trame di “Bitter Sweet”, la serie turca in onda tutti i giorni su Canale 5, sono mosse dall’invidia, dalla gelosia e dalla ...

Amazon lancia IMDb TV - il primo servizio gratuito di TV in streaming : Amazon sta per raddoppiare la propria offerta di TV in streaming con l'arrivo di IMDb TV, il primo canale gratuito interamente sostenuto dalla pubblicità. Conosciuto finora come Freedive negli Stati Uniti, il servizio riprende il nome da Internet Movie Database (acquistato da Amazon nel 1998) e arriverà ora anche in Europa (e in Italia) entro la fine dell'anno. Come ha già fatto nel mondo degli e-book e della musica - ...

Transformers : trama - cast e curiosità del primo film della saga con Megan Fox : Martedì 18 giugno, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25, tornano in televisione i Transformer con il primo – e ormai semi-mitologico – capitolo delle loro avventure cinematografiche, il film del 2007 diretto da Michael Bay dal titolo (ma va?) Transformers. Nel cast, oltre ai due protagonisti, al tempo molto giovani, Shia LaBeouf e Megan Fox, pure grandi veterani di Hollywood come Jon Voight, John Turturro e Kevin ...