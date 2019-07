Salvata dal bagnino! Bimba scava una buca in spiaggia e trova bomba della II Guerra Mondiale (Di mercoledì 17 luglio 2019) Si stava divertendo al mare, scavando una buca nei pressi del bagnasciuga, assieme alla mamma, quando dalla sabbia bagnata è iniziato ad affiorare un oggetto scuro di significative dimensione: una bomba a mano tedesca della Prima Guerra Mondiale, una Stielhandgranate 24. Protagonista dell’insolita quanto pericolosissima scoperta è una bambina di due anni. Come si legge sul Messaggero Veneto, il fatto è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 17 luglio, davanti all’ufficio 6 di Lignano Sabbiadoro, località balneare in provincia di Udine. Solo l’intervento immediato del bagnino di Salvataggio ha evitato il peggio. (Di mercoledì 17 luglio 2019) Si stava divertendo al mare,ndo unanei pressi del bagnasciuga, assieme alla mamma, quando dalla sabbia bagnata è iniziato ad affiorare un oggetto scuro di significative dimensione: unaa mano tedescaPrimaMondiale, una Stielhandgranate 24. Protagonista dell’insolita quanto pericolosissima scoperta è una bambina di due anni. Come si legge sul Messaggero Veneto, il fatto è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 17 luglio, davanti all’ufficio 6 di Lignano Sabbiadoro, località balneare in provincia di Udine. Solo l’intervento immediato del bagnino diggio ha evitato il peggio.

L’uomo, infatti, si è accorto dell’armeggiare di mamma e figlia, di origini russe. Prima la piccola poi la genitrice sarebbero arrivate a maneggiare l’ordigno. L’assistente si è quindi precipitato verso di loro, ha messo in sicurezza la bomba e l’area in cui è stata rinvenuta allontanando gli altri turisti presenti in quel momento nel tratto di spiaggia per evitare di creare il panico. Quindi ha dato l’allarme alle autorità competenti. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto di Lignano, che ha poi trasportato l’ordigno in un luogo sicuro dove interverranno gli artificieri per farla esplodere.