romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma – “Le condizioni di degrado territoriale e sociale in cui versano le aree periferiche di molte citta’ne sono sotto gli occhi di tutti: i disagi dei, le sacche di illegalita’ e abusivismo presenti, la pericolosita’ che si manifesta, in molti casi rispetto alla salubrita’ ed alla sicurezza, l’incuria diffusa degli stabili, a volte gigantesche, orribili sperimentazioni urbanistiche con risvolto ideologico, il trasporto pubblico deficitario, situazioni diffuse di criminalita’ e di traffici illeciti”. Lo ha detto il deputato di Forza, Alessandro, intervenendo in Aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto sulle mozioni in materia di politiche urbane e riqualificazione delle periferie. “Non vanno sottovalutati poi- ha aggiunto- gli evidenti processi di impoverimento, di aumento ...

romadailynews : Battilocchio: bisogna correre ai ripari per #cittadini e per #Italia: #Roma – “Le… -