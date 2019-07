Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019)è di nuovo sotto il mirino dell’UE. La Commissione europea starebbe infatti indagando sull’utilizzo da parte della società di Seattle dei dati dei dettaglianti indipendenti che, tramite il sito, possono vendere i propri prodotti. Il dubbio della Commissione è quello che il sistema possa aver violato le regole della concorrenza, facendo perdere ai consumatori i benefici che l’e-commerce offre in termini di scelta e prezzi concorrenziali. Insomma, tra le polemiche per le poche tasse pagate e questa nuova indagine le grane non mancano per il leader delle vendite online. Il doppio ruolo di: negoziante e marketplace Il colosso americano, attualmente, ha un doppio ruolo nel mercato online. Il primo è quello di venditore al dettaglio di prodotti di ogni genere a prezzi convenienti mentre il secondo è, appunto, quello di marketplace., infatti, permette ai venditori ...

SENNAR82 : Amazon analizzata dall’UE per presunte violazione Antitrust -