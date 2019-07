Tiziano Ferro | «Le mie nozze  al Circeo che sembrano  un miracolo Io ho fede  e credo in

corriere

(Di martedì 16 luglio 2019) Il cantante racconta il suo matrimonio: «In questi anni la disparità di diritti mi ha fatto sentire deluso e amareggiato. Ma io sono cattolico, quindi ho ancora

VanityFairIt : Tiziano Ferro, al termine di questo weekend speciale, racconta che cosa vuol dire, per lui, essersi sposato. A lui… - trash_italiano : Tiziano Ferro: *si sposa* io, piangendo sotto la doccia: DI SEREEEEEEEE NEREEEEEEEEEEEE CHE NON C'È TEMPO NON C'È… - trash_italiano : Ok. Tiziano Ferro ha visto questo tweet. Mi sono sentita sposata come Eliana Michelazzo. -