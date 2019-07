Tesla - Nuovo aggiornamento ai listini

quattroruote

(Di martedì 16 luglio 2019) Laha aggiornato ancora una volta i proprinel tentativo di imprimere uncolpo di acceleratore alle sue vendite dopo il record di consegne registrato nel secondo trimestre. In particolare la Casa californiana ha tagliato i prezzi base della Model 3 ed eliminato dalla sua offerta le versioni standard delle Model X e Model S.Cala il prezzo della Model 3. La modifica principale al listino dei prezzi riguarda la Model 3, la berlina compatta da sempre considerata cruciale dall'amministratore delegato Elon Musk per trasformare lada Casa di nicchia a produttore automobilistico di massa. Il prezzo base della "Standard Range Plus" è stato abbassato di mille dollari a 38.990 dollari. "Stiamo adeguando i nostri prezzi al fine di continuare a migliorare l'accessibilità per i clienti", ha affermato la società. L'obiettivo è dunque ampliare il ...

