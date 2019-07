“Storm Area 51 They Can’t Stop All of Us” | 1 milione e 400 mila runner preparano

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Potrebbero essere une 400i corridori al raduno per la corsa più incredibile della storia. “Storm51.Can’tAll of Us” è in programma il 20 settembre 2019 proprio nell’51, la zona militare super controllata dell’esercito americano nel deserto del Nevada dove leggenda narra che siano tenuti nascosti alcuni alieni e si lavori ad armi batteriologiche segrete. E’ la zona meno accessibile del pianeta, quella che ha alimentato da sempre la narrazione cinematografica e dei romanzi di fantascienza. Ma che adesso rischia di diventare luogo di un raduno pop e dissacrante. L’idea della corsa è nata per scherzo su Facebook: in un periodo in cui le imprese spaziali e la vita extraterrestre sono più che mai di attualità per il cinquantenario dello sbarco sulla Luna, un gruppo fondato da un giovane web designer ha creato ...

XdarzethX : Lets Storm Area 51 In An UFO In Roblox Alien Simulator - Tecno__Android : Area 51, gli utenti sui Social hanno organizzato un'invasione di massa - Sono più di un milione gli utenti che su… - imheretoknowu : imma storm da area 51 -