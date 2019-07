Sindacati | inaccettabile la sospensione della fornitura di arredi

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – “Il Direttore del Dipartimento IIICitta’ metropolitana di RomaCapitale con una nota inviata agli istituti secondari di II grado ha comunicato che per l’anno scolastico 2019-2020 non saranno evase richieste di alcun tipo per forniture di nuoviscolastici a causa del mancato stanziamento di fondi nel Bilancio 2019 dell’Ente metropolitano. Questa decisione e’ estremamente grave e ingiustificabile. Ladeglialle scuole costituisce un obbligo per gli enti locali. Con questo provvedimento viene messo in discussione il diritto degli studenti e delle scuole di poter svolgere le lezioni in condizioni adeguate alle loro esigenze. E’ evidente che questi provvedimenti accentueranno ulteriormente le disparita’ di condizioni tra le scuole. Le scuole che hanno maggiori risorse, anche grazie a ‘contributi ...

