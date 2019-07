huffingtonpost

(Di martedì 16 luglio 2019) Nicola Morra è all’origine della decisione di desecretare l’audizione di Paolo Borsellino dell’8 maggio 1984 avanti alla Commissione parlamentare antimafia dell’epoca. Una decisione assai meritoria e preziosa, perché consegna all’attenzione e allo studio di tutti uno straordinario spaccato di quella che è stata per lunghissimo tempo la realtà del contrasto alla mafia.Emerge innanzitutto una verità oggi quasi dimenticata: Borsellino (e Falcone ) vengono celebrati come eroi soltanto dopo la strage che li ha uccisi, mentre in vita sono stati spesso lasciati soli e privi di mezzi, quando non osteggiati, denigrati e attaccati.Ascoltando le dichiarazioni di Borsellino all’Antimafia è poi di tutta evidenza che la forza di Cosa nostra (come delle altre mafie che da secoli impestano ...

eziomauro : L'audio di Borsellino in Commissione antimafia/1: 'Io senza scorta libero di essere ucciso la sera' - HuffPostItalia : Senza scorta - ilfoglio_it : La commissione Antimafia pubblica le audizioni del magistrato che, già nel maggio del 1984, parlava della sua sicur… -