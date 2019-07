Salvini | Gli estremisti del missile scoperti grazie a una minaccia di morte nei

Savoini interrogato sceglie di non parlare Il pm : «Non necessario ascoltare Salvini» : È durato circa un’ora l’interrogatorio del leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale

Gli attacchi di Salvini contro gli immigrati pagano nei sondaggi : Italia: Savoini interrogato sui presunti fondi russi alla Lega Vienna, 16 lug 08:38 - (Agenzia Nova) - Il presidente dell'associazione Lombardia-Russia, Gianluca Savoini, è stato interrogato ieri, 15 luglio, dalla Procura di Milano nel quadro delle indagini sui presunti fondi illeciti che la Lega av

Fondi russi alla Lega - Nicola Zingaretti : “Salvini chiarisca in Parlamento o non gli daremo tregua” : Anche Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, è intervenuto sulla questione dei presunti finanziamenti russi alla Lega e ha chiesto a Matteo Salvini di riferire in Parlamento per chiarire e portare trasparenza sulle inchieste. "Sia chiaro, noi non daremo tregua a Salvini finché lui o Conte non verranno in Parlamento a riferire nella sede propria la loro versione", afferma.Continua a leggere

Lega-Russia - i direttori dei servizi segreti al Copasir : gli affari e le missioni di Savoini e del consigliere di Salvini : Il tema doveva essere la Libia. Ma nell’agenda del Copasir, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, è prevista l’apertura del dossier Savoini – indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale – con le domande sull’ormai famoso incontro al Metropol di Mosca. A rispondere alle domande ci sarà il neo direttore dell’Aise (l’Agenzia per la sicurezza esterna) Luciano Carta, già ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Conte e Salvini ai ferri corti - 16 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Conte e Salvini ai ferri corti. Berlusconi: 'Questo Governo è un vero sconcio', 16 luglio 2019,

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Luglio : Salvini ostaggio di Savoini & Siri. Lega e scandali : L’iniziativa Torna Siri, Conte furioso per le manovre di Salvini Scontro – Il premier attacca il suo vice per le 43 sigle convocate al ministero: “È uno sgarbo istituzionale”. Ma anche per la presenza dell’ex sottosegretario indagato di Salvatore Cannavò Io rublo, tu rubli di Marco Travaglio Da quando Salvini ha degradato sul campo il povero Savoini a semisconosciuto-millantatore-imbucato, non fanno che uscire fotografie e selfie ...

Salvini non molla Savoini e D'Amico sul Russiagate e provoca M5s su Siri e Garavaglia : Apre il fortino del Viminale alle parti sociali per non sentirsi solo e per tutto il giorno Matteo Salvini prova a rialzare la testa sbandierando sondaggi, provocando gli alleati M5s e difendendo tutti coloro che per una ragione o per un’altra sono finiti in inchieste giudiziarie che coinvolgono la Lega: “Conosco brave persone. Fino a prova contraria, io ho fiducia nelle persone. Se c’è uno stato di diritto liberale e ...

Garavaglia - Salvini difende il viceministro : “Rischia dimissioni per processo basato su aria fritta. Faremo nostre valutazioni” : “Mercoledì ci sarà la sentenza sul viceministro Massimo Garavaglia, ormai qui c’è una lenta erosione governativa…”. Così Matteo Salvini, nel corso di una conferenza al Viminale dopo l’incontro con le parti sociali, difendendo il viceministro leghista all’Economia. Se il M5s pretende in caso di condanna il suo passo indietro, come già avvenuto sui casi Siri e Rixi, Salvini attacca: “Si tratta di ...

Salvini manovra? meno tasse a famiglie. Conte scorrettezza istituzionale : "Per la prossima manovra economica la Lega e' impegnata su un forte taglio delle tasse per famiglie e lavoratori dipendenti". Lo ha detto Salvini

Salvini : “Per Conte scorrettezza istituzionale? Tempi li detta lui - abbiamo piena fiducia. Ma prima si fa meglio è” : Conte ha bollato il tavolo convocato da Salvini al Viminale come “scorrettezza istituzionale“, in quanto anticipava “temi e dettagli di quella che ritiene che debba essere la manovra economica”, Matteo Salvini prova a difendersi rispetto alle accuse, nel corso della conferenza stampa dopo il vertice al Viminale con le parti sociali e le 43 associazioni di categoria. Per Salvini nessuna invasione di campo. Anzi, è già ...

Matteo Salvini - Repubblica e "gli amici moscoviti del Capitano". Gira una voce : "Nonostante i proclami..." : Nel lontano 2013, quando il Congresso di Torino incoronava Matteo Salvini nuovo segretario dell'allora Lega Nord, ad applaudire in prima fila c'erano anche due rappresentanti moscoviti: Viktor Zubarev, deputato alla Duma di Russia Unita e già uomo chiave dell'Alleanza europea per la libertà (coalizi

Matteo Salvini - Fabrizio Candoni : "Gli sconsigliai di andare al Metropol - gli audio non sono finiti" : "Ero stato invitato anch'io all'hotel Metropol. Ma la prima regola che impari a Mosca è che non si partecipa alle cene con persone che non si conoscono e che non si mescolano mai business e politica. A Salvini, che era stato invitato anche lui, ho sconsigliato di andare". A parlare è Fabrizio Candon

Saviano accusa Salvini : 'Te la prendi con le navi Ong - ma lasci impuniti gli scafisti' : La disfida tra Roberto Saviano ed il Ministro Matteo Salvini si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa volta il colpo lo assesta lo scrittore e giornalista di origini campane con un editoriale pubblicato questa mattina dall'edizione online de "L'Espresso", il settimanale diretto da Marco Damilano. L'accusa nei confronti del vicepresidente del Consiglio sarebbe quella di contrastare le navi di proprietà delle Ong ma di trascurare la lotta nei ...

Salvini incontra parti sociali : “Non voglio sostituirmi a nessuno”. Ma provoca M5s su rifiuti - Tav e salario minimo : Assediato dalle opposizioni e pressato dagli alleati di governo sulle richieste di chiarimento sul caso dei fondi dalla Russia, pure sconfessato da Palazzo Chigi sull’invito a Gianluca Savoini alla cena con Putin, Matteo Salvini prova a cambiar tema invitando al Viminale oltre 40 sigle e parti sociali, per un primo confronto in vista della prossima manovra. Un incontro già preannunciato negli scorsi giorni e fonte di attrito con il ...