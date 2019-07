ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Tutto ciò che riguardasi trasforma in un caso, scrive Libero. Che racconta l’ultima vicenda che ha coinvolto il brasiliano del Psg. Qualche giorno fa, in Brasile,aveva rilasciato un’a Paulo Vergueiro, di Uol Esporte. Il servizio conteneva “importanti novità sul suo”. Sarebbe dovuta andare in onda ieri. Ma, guarda un po’, ildell’è stato rubato. Lo ha riportato ieri la stessa emittente televisiva., intanto, ha raggiunto il club francese con una settimana di ritardo, dopo aver scatenato un putiferio per essersi attardato nei festeggiamenti per la vittoria del Brasile in Coppa America. L’Equipe ha scritto che il brasiliano si è trattenuto a parlare per ore con Leonardo, ds del Psg che gli avrebbe riferito che, almeno per quest’anno, la sua partenza sia da escludere. Poi si ...

napolista : Rubata video-intervista in cui #Neymar parlava del suo futuro Lo racconta Libero. Il brasiliano aveva rilasciato l’… - zazoomblog : Neymar nuovo giallo attorno al calciatore: rubata la scheda-video di un’intervista del brasiliano - #Neymar #nuovo… - zazoomnews : Neymar nuovo giallo attorno al calciatore: rubata la scheda-video di un’intervista del brasiliano - #Neymar #nuovo… -