romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – “E’ impensabile che, di fronte alla prospettiva che a settembre migliaia di studenti romani potrebbero fare lezione seduti per terra, la sindaca della Citta’ Metropolitana, Virginiaorecchie da mercante. L’allarme lanciato dal presidente dell’associazione dei presidi del Lazio, Mario Rusconi, sulla gravissima carenza di banchi, sedie e lavagne in 1300 istituti di istruzione superiore di Roma e provincia e’ preoccupante e l’Amministrazione capitolina deve intervenire immediatamente, per ripristinare quei fondi per gliscolastici che, conferma una nota del dipartimento, non risultano inseriti nel bilancio 2019. Non si puo’ governare la Capitale d’Italia con questa incapacita’ e approssimazione! Ci sono quasi due mesi di tempo per riparare questa falla, ma occorre attivarsi immediatamente per ...

romadailynews : Mattia: emergenza arredi, Raggi non faccia finta di non sentire: #Roma – “E’ impensabile… - Mattia_Presenti : RT @Pezzadazienda: ho trovato un telefono all'aeroporto. nella custodia, una patente e 4 carte di credito di una ragazza finlandese. ho chi… - mattia_fuse : RT @nzingaretti: La maggioranza ha bocciato mozione @pdnetwork per proclamare lo stato di emergenza climatica. #Italia poteva essere tra i… -