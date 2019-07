Maltempo e prezzi della frutta | gli agricoltori “devono venderne 3 kg per potersi

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) “Glistanno facendo i conti in molte aree del Paese con una difficile produzione a causa delle condizioni climatiche, sulla quale si innescano fenomeni speculativi e importazioni dall’estero che fanno crollare le quotazioni al di sotto dei costi“: è quanto denuncia la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione a giugno dai quali si evidenziano “aumenti deial consumo dello 0,7% rispetto allo scorso anno mentre nei campi in crisi è deflazione, dalle albicocche alle pesche pagate pochi centesimi, circa il 30% in meno rispetto allo scorso anno. Gli– sottolinea la Coldiretti – ne devono vendere tre chili perpermettere un caffè. Per ottimizzare la spesa, ottenere il miglior rapporto-qualità e aiutare il proprio territorio e l’occupazione, il consiglioColdiretti è quello di verificare l’origine ...

Rosyfree74 : RT @motamanet: Come ogni estate ricominciamo a stupirci dei nubifragi e trombe d'aria. Però le concessioni agli stabilimenti balneari per i… - motamanet : Come ogni estate ricominciamo a stupirci dei nubifragi e trombe d'aria. Però le concessioni agli stabilimenti balne… - BMTI_IT : ??#prezzi #meloni | Il maltempo colpisce i meloni e le quotazioni aumentano?????? Le basse temperature registrate nel… -