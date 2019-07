Ettore Weber | la moglie lancia un appello per non sopprimere la tigre che lo ha ucciso

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Loredana Vulcanelli, ladi, il domatore attaccato da una delle sue otto tigri a Triggiano, nel barese, non si dà ancora pace per quanto successo a suo marito. Con lui condividevano la passione per l'arte circense da oltre 40 anni: sarebbe stata proprio Loredana a far appassionare a questo mondo l'uomo, che aveva 61 anni. Proprio laquella sera ha assistito al dramma. La donna ha raccontato come sono andate veramente le cose quella sera, informando la stampa che lanon ha attaccato, né tanto meno le altre tre lo hanno sbranato. "Mio marito ha sbagliato un movimento" - è questa la prima precisazione che Loredana ci tiene a fare. Lui era entrato nella gabbia e aveva iniziato una specie di spettacolo privato, questo per fare in modo di mantenere un contatto costante con gli animali. Ad un tratto però la, che si chiama Sultan, gli ha dato una ...

enpaonlus : Vittorio Feltri sul domatore del circo Orfei sbranato dalle tigri: 'Ecco perché è successo' - annac82 : Ettore Weber, appello della moglie del domatore ucciso dalla tigre: 'Non sopprimetela' - zazoomblog : Ettore Weber, appello della moglie del domatore ucciso dalla tigre: “Non sopprimetela” -