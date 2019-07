Ecco l' accoglienza di Macron | Migranti chiusi nei container

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosici fa la morale sui, ma non rispetta le regole. Esplode lo scandalo: da domani in esclusiva sul Giornale.it gli abusi dei francesi Ci sono le immagini. Ientrano in ungiallo, al confine tra l'Italia e la Francia. Escono solo dieci, dodici ore dopo. Senza un mandato di arresto, senza un motivo reale se non quello di permettere a Parigi di cacciarli indietro verso l'Italia. È a Mentone che il buonismo disi infrange contro il muro della realtà: i clandestini che ogni giorno tentano di attraversare il confine di Ventimiglia vengono bloccati dalla polizia francese, caricati su dei camioncini "anonimi", scaricati negli uffici della frontiera e abbandonati in locali "di 15 metri quadri". I fatti, rilanciati stasera dall'ong francese Mèdecins du Monde, verranno mostrati domani mattina in ...

