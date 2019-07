CorSport | il Cholo Simeone non ha fretta Il Real sì | ma non vuole cedere James agli

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Ilinsiste.strappare un altro giocatore alMadrid, dargli la 10. E’ disposto a sfoltire il reparto offensivo, attualmente in overbooking, per accogliere a braccia aperte il colombiano.ha chiamato, lo ha convinto. Gli ha fatto capire, scrive il quotidiano sportivo, che l’Atletico non è il cugino povero dele che in fondo per due anni di seguito ha chiuso il campionato davanti alle Merengues Aha proposto lo stipendio che il colombiano desidera e anche il prolungamento del contratto. E gli ha anche promesso la centralità nel suo progetto. L’Atletico ha soldi da investire, ha venduto un bel po’ di pezzi importanti e adesso non ha. Il, invece, sì. In questo mercato è sotto di 200 milioni eè uno dei giocatori che può vendere meglio.tutti e 42 i milioni pattuiti con il Bayern nel caso in cui ...

SiamoPartenopei : James-Atletico, contatti con Simeone! CorSport: il Cholo lo ha convinto, gli garantirebbe lo stipendio richiesto - CalcioNapoli24 : -