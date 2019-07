Come sta andando la caccia a M49 | c' è una foto

agi

(Di martedì 16 luglio 2019) Unatrappola ha immortalato oggi alle ore 9,29 l'orso M49 tra i boschi della Marzola, in Trentino poco lomnatno dall'area faunistica di Casteller, a Trento Sud, das dove è fuggito. L'orso M49 scappato dal recinto in Trentino è ancora in fuga e potrebbe essere a 100 chilometri dalle zone di ricerca. E' quanto ipotizzato al sito “L'Adige” da Daniela D'Amico, responsabile dell'ufficio comunicazione e promozione del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Secondo la donna, in una notte di pioggia, un esemplareM49, peraltro terrorizzato e presumibilmente arrabbiato, può percorrere grandissime distanze”. “Noi conosciamo gli orsi”, prosegue D'Amico: nel parco vivono una sessantina di esemplari e fino al ripopolamento in Trentino degli anni Novanta erano praticamente gli unici in Italia. “Noi li conosciamo e li sappiamo capaci di cose incredibili”. Ad esempio, “una ...

