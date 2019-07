Caso Cucchi a Roma | a processo Casarsa e altri sette carabinieri per depistaggio Ilaria

Caso Cucchi - 8 carabinieri a processo per depistaggio : “Falsi per sviare le indagini” : Otto carabinieri andranno a processo nel Caso per la morte di Stefano Cucchi: il Gup ha disposto il rinvio a giudizio per i miliari dell'Arma, tra cui alti ufficiali, ha disposto il rinvio a giudizio per i miliari dell'Arma, tra cui alti ufficiali, imputati nell'ambito dell'inchiesta sui presunti depistaggi relativi alle cause del decesso del ragioniere romano. La prima udienza è fissata per il prossimo 12 novembre.Continua a leggere

Caso Cucchi a Roma - Casarsa si difende : "Uniche informazioni le ebbi da Tomasone". Ilaria : "Decisero morte di Stefano a tavolino" : L'allora comandante dei carabinieri della capitale, imputato al processo per depistaggio sulla morte del geometra Romano, chiama in causa il suo superiore

Caso Stefano Cucchi - i periti in aula : “Senza la lesione alla vertebre forse non sarebbe morto" : Le parole del collegio dei periti nominati dal gip e sentiti oggi nell'aula bunker di Rebibbia al processo sul Caso Cucchi...

Caso Cucchi - 3 archiviazioni nell’inchiesta per depistaggio. La sentenza del processo per la morte è attesa il 26 novembre : La posizione di tre persone indagate nel filone depistaggi – per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 8 carabinieri – dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi è stata archiviata. Il decreto è stato firmato lo scorso 5 aprile dal gip del tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, e riguarda il capitano Nico Blanco, l’avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano, cugino di uno dei carabinieri per i quali è stato richiesto ...

Caso Cucchi : entro Natale dovrebbe concludersi processo bis su morte Stefano : Roma – Salvo cambi di programma, entro Natale si concludera’ il processo bis in Corte d’Assise sulla morte di Stefano Cucchi (arrestato tra il 15 e il 16 ottobre 2009 e poi deceduto il 22 ottobre all’ospedale Pertini), che vede imputati 5 carabinieri, 3 dei quali per omicidio preterintenzionale. Il presidente Vincenzo Capozza ha stabilito il calendario che prevede per il 14 e il 26 giugno le ultime audizioni dei ...

Caso Cucchi - a Brindisi una lettera di minacce ai carabinieri : "Altri nove devono morire" : Il messaggio spedito alla caserma Casale. In città vive Francesco Tedesco, il militare imputato con altri due colleghi per la morte del 30 enne romano, che dopo nove anni ha deciso di parlare

Alessandro Borghi al Wired Next Fest : “Essere disposti ad ascoltare ci salverà - quello che è mancato nel Caso Cucchi” : (foto: Ernesto Ruscio e Zoe Vincenti) Alessandro Borghi non è più una giovane promessa del cinema italiano: dopo gli esordi più che promettenti con titoli come Non essere cattivo di Claudio Caligari e Suburra di Stefano Sollima, si è rapidamente affermato come uno degli interpreti più versatili, originali e coraggiosi del nostro cinema, passando per Fortunata di Castellitto, The Place di Genovese e Napoli Velata di Ozpetek. Di recente poi ha ...

Caso Cucchi - Arma - Difesa e Viminale parti civili al processo per depistaggio : Tiziana Paolocci Le istituzioni schierate con la famiglia. Ilaria: "Sono emozionata" Anni e anni di indifferenza. E ora i vertici istituzionali vogliono riabilitare la loro posizione nel processo Cucchi. Ieri il ministero della Difesa, l'Arma dei carabinieri rappresentata dal comandante generale Giovanni Nistri, la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell'Interno hanno presentato un'istanza di costituzione di parte ...

Le novità nel Caso Cucchi e il nuovo piano per la Brexit : DALL'ITALIA Scontro fra Tria e il M5s sul decreto famiglia. “Non abbiamo individuato le coperture e il provvedimento è stato rinviato”, ha detto il ministro dell’Economia intervenendo alla trasmissione “Agorà”. “Il decreto è una priorità politica, i soldi ci sono”, ha risposto il vicepremier Luigi

Caso Cucchi - Arma e Difesa chiedono di essere parte civile. Ilaria : “Una cosa senza precedenti” : L'Arma dei carabinieri e il ministero della Difesa hanno presentato istanza di costituzione di parte civile nel corso dell'udienza preliminare a Roma che vede coinvolti otto carabinieri accusati di depistaggio sul Caso della morte di Stefano Cucchi. Ilaria Cucchi: “Il fatto che l'Arma abbia chiesto di costituirsi parte civile è una fatto senza precedenti”.Continua a leggere