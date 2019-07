Walter Nudo | commoventi auguri social al figlio

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019) 49 anni,ha due figli ballerini: Elvis, nato nel 1996, e Martin Carlos, nato nel 1999. Ebbene il primo ha compiuto 23 anni e papà, ex trionfatore all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, ha voluto celebrarlo con un post Instagram che ha raccolto migliaia di like e commossi commenti.amore mio! Quando tu sei nato avevo poco più degli anni che tu compi oggi! E per tante cose ero ancora immaturo! Sei stato così desiderato , come tuo fratello , e siete venuti tra noi ad insegnarmi cosa vuol dire veramente la vita! Successi ...ma sopratutto fallimenti , ce ne sono stati tanti... ma la tua presenza , e poi quella di Martin , mi hanno sempre dato la forza di rialzarmi e di andare avanti! Grazie di esistere! grazie di esserci stato nei momenti difficili , perché anche se tu e tuo fratello eravate all asilo a giocare in cortile , ERAVATE VOI a farmi muovere il ...

jessicagiacone : Walter nudo che mi visualizza le storie di Instagram ???????? com'è possibile?!?! - ehcate : ma che cazzo sta succedendo cosa vuole walter nudo da me - ehcate : raga walter nudo mi ha guardato la storia in cui facevo lo screen alle visualizzazioni in CUI COMPARIVA LUI -